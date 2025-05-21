Продовження терміну ВЛК для обмежено придатних поки не передбачається, - Міноборони

До 5 червня всі громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не оракул, я речник і не можу тут нічого пророкувати, але... поки що не передбачається продовження терміну. І, в принципі, часу достатньо, особливо зважаючи на те, що можна як мінімум двома способами зробити це", - зазначив він.

Для проходження ВЛК потрібно отримати направлення через застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК та СП, після чого пройти медичну комісію та отримати оновлене рішення про ступінь придатності до військової служби.

