4 173 24
Продовження терміну ВЛК для обмежено придатних поки не передбачається, - Міноборони
До 5 червня всі громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не оракул, я речник і не можу тут нічого пророкувати, але... поки що не передбачається продовження терміну. І, в принципі, часу достатньо, особливо зважаючи на те, що можна як мінімум двома способами зробити це", - зазначив він.
Для проходження ВЛК потрібно отримати направлення через застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК та СП, після чого пройти медичну комісію та отримати оновлене рішення про ступінь придатності до військової служби.
Топ коментарі
+6 Сармат Сарматович
показати весь коментар21.05.2025 14:46 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар21.05.2025 14:48 Відповісти Посилання
+3 Ярослав Кийко
показати весь коментар21.05.2025 15:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти ухилянт
Борзий ухилянт
Це чергова розводня лохів
Це ніяк не мої проблеми.
Я не можу.....
Які же Ви наївні.......
Дитятко не лізь в дорослі обговорення
Заміни памперс і візьми мамину сісю
Все робиться БЕЗ наявності людини...
Бусифікують - рвуть усі документи - фоткають - роблять нові - замість тебе підписують влк - і полігон... А ще на полігоні готують на БПЛА, а в частині переписують на штурмовика теж не видумано......
Багато друзів так "пройшли"!
Так що в якому ви живете світі??? Може не в Україні, або у Вас бронь.....