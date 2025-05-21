4 173 24
Продление срока ВВК для ограниченно пригодных пока не предусматривается, - Минобороны
До 5 июня все граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не оракул, я спикер и не могу здесь ничего предсказывать, но... пока не предполагается продление срока. И, в принципе, времени достаточно, особенно учитывая то, что можно как минимум двумя способами сделать это", - отметил он.
Для прохождения ВВК нужно получить направление через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК и СП, после чего пройти медицинскую комиссию и получить обновленное решение о степени пригодности к военной службе.
