Продление срока ВВК для ограниченно пригодных пока не предусматривается, - Минобороны

До 5 июня все граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не оракул, я спикер и не могу здесь ничего предсказывать, но... пока не предполагается продление срока. И, в принципе, времени достаточно, особенно учитывая то, что можно как минимум двумя способами сделать это", - отметил он.

Для прохождения ВВК нужно получить направление через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК и СП, после чего пройти медицинскую комиссию и получить обновленное решение о степени пригодности к военной службе.

