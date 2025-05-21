РУС
Продление срока ВВК для ограниченно пригодных пока не предусматривается, - Минобороны

Обновление статуса ограниченно годного

До 5 июня все граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не оракул, я спикер и не могу здесь ничего предсказывать, но... пока не предполагается продление срока. И, в принципе, времени достаточно, особенно учитывая то, что можно как минимум двумя способами сделать это", - отметил он.

Для прохождения ВВК нужно получить направление через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК и СП, после чего пройти медицинскую комиссию и получить обновленное решение о степени пригодности к военной службе.

+6
Ти не оракул
Ти ухилянт
Борзий ухилянт
21.05.2025 14:46
+3
21.05.2025 14:48
+3
Тобто, абсолютно здорові поліцаї та кадрові військові продовжуватимуть наїдати морди в тилу, а обмежено придатних - на фронт. Красота!
21.05.2025 15:15
21.05.2025 14:48
Місце для коментарів домашніх спеціалістів з військового обліку.
21.05.2025 14:59
А якщо закордоном?
21.05.2025 15:12
Достатньо то наче і достатньо, але більш-менш до ладу, усю цю систему з електронними направленнями та їх змістом, привели лише у квітні, а нормативне обгрунтування прийняли взагалі у травні... То ж враховуючи лише ці дві обставини, це достатньо, вже виглядає далеко не однозначно. Якщо ж згадати про обіцяну кримінальну відповідальність для ВЛК за неправомірні висновки, яка так і не була прийнята, то неоднозначність зростає в рази ...
21.05.2025 15:48
Потрачений час,витрати на повторне обстеження ніхто не компенсує.Що підтверджувати,якщо всі дані є в ТЦК і доступ в них є до хелсі.
Це чергова розводня лохів

21.05.2025 15:48
Хто оплате обстеження??Якщо я не працюю,це не значить,що мій час витрачений безкоштовний,тіж самі витрати на маршрутку!!!

Це ніяк не мої проблеми.
21.05.2025 16:37
Все зрозуміло .По твоїй логіці безробітний це не людина.Може їх знищувати непотрібних таких?
21.05.2025 16:53
При оформленні субсидії,вважається,що безробітний отримує середню заробітну плату
21.05.2025 16:39
З однією обмовкою: якщо ти придатний. А якщо районна ВЛК склала свідоцтво про хворобу, штатна ВЛК його може більше року не затверджувати. Тому доцільно продовжити строк тим по яким після медогляду були складені і направлені на область свідоцтва про хворобу.
21.05.2025 16:12
Це не означає - на фронт. Це означає штраф і направлення на ВЛК після строку.
21.05.2025 16:13
Які Ви наївні - штраф - там зразу роблять тебе придатним і на полігон, а потім доказуй, що не придатний
21.05.2025 16:38
По прибуттю в учебку вважається що дав присягу автоматично .Якщо там не повернуть назад за станом здоров*я,то і рішення суду по ВЛК не зможе повернути,оскільки нема закону про демобілізацію.
21.05.2025 16:50
Або треба бути "сапером" Насіровим, тоді запросто демобілізують.
21.05.2025 17:12
"Зробити придатним" без проходження ВЛК ніхто не може. Тож не треба брехати
22.05.2025 12:40

Я не можу.....

Які же Ви наївні.......

Дитятко не лізь в дорослі обговорення
Заміни памперс і візьми мамину сісю
Все робиться БЕЗ наявності людини...
Бусифікують - рвуть усі документи - фоткають - роблять нові - замість тебе підписують влк - і полігон... А ще на полігоні готують на БПЛА, а в частині переписують на штурмовика теж не видумано......
Багато друзів так "пройшли"!
Так що в якому ви живете світі??? Може не в Україні, або у Вас бронь.....
23.05.2025 12:20
Єдине з чим може погодитися розумна людина в вашому коментарі - це те що кожна людина живе у власному субʼєктивному світі. В вашому субʼєктивному світі "все робиться без наявності людини" і ви це приймаєте. В моєму субʼєктивному світі мене ніхто не може "зробити придатним" без дотримання процедури і проходження ВЛК. Тому цілком вірогідно що вас колись візьмуть як барана і "перепишуть на штурмовика". А стосовно мене будуть дотримуватися законної процедури.
27.05.2025 11:02
І дотримуються вже три роки. В Україні. Без відстрочки і броні. Замість того щоб витрачати свій обмежений час на таких як я їм легше бусифікувати трьох таких як ви. Їх це цілком влаштовує. І мене це цілком влаштовує. Мені не шкода тих хто не має волі, тих в чиєму субʼєктивному світі все робиться без них.
27.05.2025 11:12
 
 