Добровольная мобилизация в возрасте 60+ будет возможна только для ограниченного круга специалистов, - "слуга народа" Вениславский

Мужчины в возрасте от 60+ не смогут массово заключать контракты на военную службу. Это касается лишь ограниченного круга специалистов.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"На заседании комитета представители Министерства обороны и Генерального штаба согласились с авторами законопроекта о добровольной службе для мужчин в возрасте 60+ и выразили желание, чтобы мы приняли его в первом чтении. Ко второму чтению мы предусмотрим те предохранители, которых опасаются военные", - сказал Вениславский.

В частности, нардеп сказал, что Рада хочет не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с "целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения".

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Вениславский уточнил, что предохранители будут предусмотрены, и это будет очень ограниченный круг людей.

"К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны. То есть не будет так, что каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт", - отметил нардеп.

Напоминаем, 4 июня Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 60 лет.