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Новости Контракт в ВСУ для 60+ Добровольная мобилизация 60+
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Добровольная мобилизация в возрасте 60+ будет возможна только для ограниченного круга специалистов, - "слуга народа" Вениславский

добровольная мобилизация

Мужчины в возрасте от 60+ не смогут массово заключать контракты на военную службу. Это касается лишь ограниченного круга специалистов.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"На заседании комитета представители Министерства обороны и Генерального штаба согласились с авторами законопроекта о добровольной службе для мужчин в возрасте 60+ и выразили желание, чтобы мы приняли его в первом чтении. Ко второму чтению мы предусмотрим те предохранители, которых опасаются военные", - сказал Вениславский.

В частности, нардеп сказал, что Рада хочет не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с "целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения".

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Вениславский уточнил, что предохранители будут предусмотрены, и это будет очень ограниченный круг людей.

"К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны. То есть не будет так, что каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт", - отметил нардеп.

Напоминаем, 4 июня Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 60 лет.

Автор: 

законопроект (3233) контракт (433) мобилизация (2811) Вениславский Федор (272)


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Топ комментарии
+9
Після 45 теж спочатку була добровільна
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05.06.2025 22:49 Ответить
+2
Ачередное пакращення...хуже ні будет!
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05.06.2025 22:51 Ответить
+1
Офіцерам дати гроші зелена жаба давить? Чи сам вже в космічних військах служиш? Космодром у Монако?
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05.06.2025 22:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Після 45 теж спочатку була добровільна
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05.06.2025 22:49 Ответить
Тихше! Мудрий нарід думає, що після 40 всі силовики, що пішли на пенсію не підлягають призову!
Не показуйте людям круглу землю!
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06.06.2025 00:00 Ответить
Ачередное пакращення...хуже ні будет!
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05.06.2025 22:51 Ответить
Бронюються професії та посади, для ЧОЛОВІКІВ військовозобов'язаних!!
Ну, то замініть на цих професіях та посадах, чоловіків на жінок!
Але ж веніславському, не до ЗНАННЯ і АНАЛІЗУ законодавства!
Він, тупо озвучує, дивні тексти, чиєїсь галіматні!
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05.06.2025 22:52 Ответить
Офіцерам дати гроші зелена жаба давить? Чи сам вже в космічних військах служиш? Космодром у Монако?
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05.06.2025 22:58 Ответить
Тільки для штурмовиків, вгадав же?
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05.06.2025 23:11 Ответить
не хочуть генерали на пенсі.
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05.06.2025 23:16 Ответить
Не займайтеся фігнею - в Україні армія контрактна, тому мобілізація може бути лише по контракту.
Ну могилізація може бути яка завгодно.
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05.06.2025 23:19 Ответить
А в Ізраїлі те саме на цінні спеціальності після 41 року, зате мобілізація з 18. Це лише в зелених середній вік мобілізованих 43 роки...
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05.06.2025 23:33 Ответить
В Ізраїлі народжуваність на одну жінку 2,89 дитини , в Україні на 2024 рік 0,89 дитини. Для того щоб пдітримувати сталим кількість населення потрібно хоча б 2,4 дитини на жінку .
Так що якщо мобілізуємо молодь і ще кілька років повоюємо - то виборемо незалежну Україну - правда без українців....
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05.06.2025 23:52 Ответить
Не треба *******, 2,89 дитини там може бути хіба серед палестинок! В Ізраїлі (якщо не брати до уваги ортодоксів) по 1-2 дитини на родину, як і в нас!
Але справа не в цьому. Хто краще пробіжить 1 км в броніку і з автоматом - 20-річний чи 50-річний?
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06.06.2025 00:07 Ответить
У Німеччині у Другу світову не було 2,89 дитини, але там осіб у віці 45+ почали призивати тільки тоді, коли всю молодь забрали. Так само і в совку, і в США, і в Британії було.
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06.06.2025 00:08 Ответить
а бабульок 60+ не хочете мобілізувати🙃
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05.06.2025 23:41 Ответить
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05.06.2025 23:48 Ответить
Бойові пенсіонери цензора розстроєні - тільки хотіли мобілізуватися - і спіткала невдача...
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05.06.2025 23:48 Ответить
Ой блін... А як же міф про військових пенсіонерів які не хочуть служити і ховаються за пенсією???
'мудрому' народу щойно відкрили таємницю, що військові пенсіонери, такі гади, що й в 60 не хочуть від корита відриватись?
Мудрий нарід, як так то???
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05.06.2025 23:58 Ответить
Де ти таке вичитав, що військові пенсіонери не хочуть служити? З бодуна привиділось? Скрізь пишуть і говорять, що для них у воєнний час з якогось переляку в збройних силах не знайшлось посад. Для цивільного ботана є, а для професійного військового нема. Країна - парадокс...
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06.06.2025 00:04 Ответить
Ну ти ж і пиз...иш про це в свому пості
Чи проблеми з пам'яттю?
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06.06.2025 00:05 Ответить
В якому пості? Конкретно.
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06.06.2025 00:07 Ответить
"Рада хоче не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників"

Що за маячня? Чому не допустити? Навпаки, тих, кого цивільні утримували 25 років на службі і утримують і зараз на пенсії, треба мобілізувати масово в першу чергу. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони і відправляти їх на фронт.
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05.06.2025 23:58 Ответить
Рашка бот привіт... Я тобі скажу по секрету... Пенсія у військових офіцерів настільки мізерна, що всі до 60, кого звичайно взяли по стану здоров'я, вже давно мобілізувались... Щоб хоч якось протягнути кінці з кінцями, після 25 років 'жирування'...
Винятки лише алкаші, або важко хворі, котрих банально - ніхто не візьме.
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06.06.2025 00:03 Ответить
Кому ти намагаєшся впарити цю маячню?
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06.06.2025 00:06 Ответить
явно не тобі.
'мудрому наріду' контрпропаганду проводжу...
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06.06.2025 00:07 Ответить
Це геноцид
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06.06.2025 00:01 Ответить
 
 