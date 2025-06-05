Добровольная мобилизация в возрасте 60+ будет возможна только для ограниченного круга специалистов, - "слуга народа" Вениславский
Мужчины в возрасте от 60+ не смогут массово заключать контракты на военную службу. Это касается лишь ограниченного круга специалистов.
Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"На заседании комитета представители Министерства обороны и Генерального штаба согласились с авторами законопроекта о добровольной службе для мужчин в возрасте 60+ и выразили желание, чтобы мы приняли его в первом чтении. Ко второму чтению мы предусмотрим те предохранители, которых опасаются военные", - сказал Вениславский.
В частности, нардеп сказал, что Рада хочет не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с "целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения".
Вениславский уточнил, что предохранители будут предусмотрены, и это будет очень ограниченный круг людей.
"К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны. То есть не будет так, что каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт", - отметил нардеп.
Напоминаем, 4 июня Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 60 лет.
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Не показуйте людям круглу землю!
Ну, то замініть на цих професіях та посадах, чоловіків на жінок!
Але ж веніславському, не до ЗНАННЯ і АНАЛІЗУ законодавства!
Він, тупо озвучує, дивні тексти, чиєїсь галіматні!
Ну могилізація може бути яка завгодно.
Так що якщо мобілізуємо молодь і ще кілька років повоюємо - то виборемо незалежну Україну - правда без українців....
Але справа не в цьому. Хто краще пробіжить 1 км в броніку і з автоматом - 20-річний чи 50-річний?
'мудрому' народу щойно відкрили таємницю, що військові пенсіонери, такі гади, що й в 60 не хочуть від корита відриватись?
Мудрий нарід, як так то???
Чи проблеми з пам'яттю?
Що за маячня? Чому не допустити? Навпаки, тих, кого цивільні утримували 25 років на службі і утримують і зараз на пенсії, треба мобілізувати масово в першу чергу. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони і відправляти їх на фронт.
Винятки лише алкаші, або важко хворі, котрих банально - ніхто не візьме.
'мудрому наріду' контрпропаганду проводжу...