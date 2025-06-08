В ТЦК убеждают, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий "права на отсрочку не имел".
В Черновицком областном ТЦК и СП уверяют, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Черновицкого областного ТЦК и СП.
Как уверяют там, 4 июня, во второй половине дня гражданин был остановлен на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и приглашен для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.
"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы", - убеждают в ТЦК.
В помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился, ожидая отправки.
"Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона.
5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.
Относительно жалоб, высказанных гражданином - данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц", - говорится в сообщении.
Также в ТЦК отметили, что дополнительная информация по данному случаю будет предоставлена позже.
Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.
Что известно о Романе Замрия?
Роман Замрий стал военным врачом еще в 2014 году. В 2022 году он присоединился к рядам украинской армии как боевой медик. Он, в частности, выполнял задачи на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в амбулаторию в Хмельницкой области, где проживает.
Как писали ранее "Суспільне" и "Радио Свобода", Замрий спас по меньшей мере 700 украинских солдат на передовой.
Указом президента от 22 января 2024 года боевой медик был награжден орденом "За заслуги" III степени.
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Британський полковник Ґлент Ґрант Glen Grant:
"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.
Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
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Інтервʼю для телеканалу Slawa TV
https://slawa.tv/87020714/tse-ne-shlyah-do-miru-glen-grant-pro-ochikuvannya-vid-peremovin-u-stambuli
так це вони трохи до іншого здібні , а воювати вони - ненавчені і здоров'я нема
Той факт, що росія хоче нас знищити - не виправдовує незаконні дії тцк, які підривають моральних дух і можуть дорого коштувати державі. Ну а якщо ТЦК таким чином може працювати ефективніше - то може депутати нарешті теж подумають, що росія хоче нас знищити і приймуть закони, які дозволять проводити мобілізацію ефективніше?
Це ви десь літаєте на рожевому місяці. Війна закінчилась ще у 23-му. Далі пішли заробітки. Те саме робили негри 500 років назад, продавали один одного у рабство.
Для геть тупих яскравий приклад захисту держави - Курська афера.
До речі, чому в тебе стільки помилок у твоєму кацапомовному тексті? Що у тебе за утворення?)))
Ты считаешь эффективной систему, где для ловли одного ботана используется пять здоровых быков?
На стороне России тот, кто на полном серьезе считает, что лучше отправить на фронт одного ботана, чем пять здоровых быков.
Інша справа, що в Україні те ж саме, але без контракту.
Але ж платять і в такому випадку. На відміну від нас. Та і не таке вже там масове явище, як у нас бусифікація.
Угрожают везде.
Дедовщина в том или ином виде тоже есть везде.
И коррупцию изобрела не Украина.
Даже "национализм" на грани фашизма есть в любой стране.
Разница лишь в том, как к этому относится государство в лице официальной власти.
На параше за такое отстраняют в лучшем случае, а в худшем сажают. Там в пабликах у них периодически такие новости мелькают - то одного закрыли, то другого. За коррупцию там вообще за пару недель закрывают нафиг.
Кого закрыли у нас? И за смерти человека, и за коррупцию в ТЦК? Вопрос риторический.
И существование таких вот "вопросов" на серьезные десятки процентов снижают мобилизационный потенциал страны, потому что в огромном масштабе населения, многие наоборот желают такой стране поскорее сконать, нежели пойдут воевать за это Сомали.
ловити, калічити, та хай доживають в стражданнях та злиднях!!!
до речі, нова каста мільйонерів: представник т...к.
Власть уху ела совсем...
А чому це потрібно лише простим цивільним? Чому тцкуни, мусора і сбушники, тобто ті, хто і має захищати, насправді ніколи не захищають? Чому першими тікають при наближенні ворога або ж переходять до нього на службу?
Що і у кого якась там відстрочка була чи не була - справа другорядна.
Тецека повинно звітувати якого біса вони викрали людину і тримали її на підвалі.
Чи якщо немає броні або відстрочки - то ти вже безправний раб?
бойовому медику, а не цим п…сам??
Всім любітєлям незаконних дій тцк ,які вважають себе патріотами:
Государство в азиатском способе производства - верховный и единственный собственник. Все остальные могут распоряжаться и пользоваться собственностью, но владение ею исключено. Государство в любой момент может изменить правила, может точечно или системно собственность изъять, изменить порядок пользования или передать другому собственнику. Процедура оформления никакого значения не имеет.
Люди - тоже собственность государства. И тоже лишены прав человека, как и права собственности. Текущее тотальное нарушение всех конституционных норм, касающихся прав и свобод человека, тому вполне характерный пример. .
. Человек в азиатском способе производства - это вещь с точки зрения государства. Просто говорящее животное. А какие права могут быть у животного
замнуть. Бо всі все знають і покривають