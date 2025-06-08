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Новости Конфликт с ТЦК
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В ТЦК убеждают, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий "права на отсрочку не имел".

Роман Замрий

В Черновицком областном ТЦК и СП уверяют, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Черновицкого областного ТЦК и СП.

Как уверяют там, 4 июня, во второй половине дня гражданин был остановлен на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и приглашен для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.

"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы", - убеждают в ТЦК.

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В помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился, ожидая отправки.

"Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона.

5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.

Относительно жалоб, высказанных гражданином - данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что дополнительная информация по данному случаю будет предоставлена позже.

Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.

Что известно о Романе Замрия?

Роман Замрий стал военным врачом еще в 2014 году. В 2022 году он присоединился к рядам украинской армии как боевой медик. Он, в частности, выполнял задачи на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в амбулаторию в Хмельницкой области, где проживает.

Как писали ранее "Суспільне" и "Радио Свобода", Замрий спас по меньшей мере 700 украинских солдат на передовой.

Указом президента от 22 января 2024 года боевой медик был награжден орденом "За заслуги" III степени.

тцк о Замрии скрин

Автор: 

мобилизация (2812) ТЦК (608) Черновицкая область (36)


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Топ комментарии
+44
І саме тому його слід було відправити на підвал на три доби! Ну хоч не побили.
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08.06.2025 12:47 Ответить
+32
усіх з ТЦК на передок окопи копати... без зброї, тільки лопати... візьмуть в полон - будуть знати, як воно, "з тієї сторони". кодло, яке натянуло піксель і бабло рубає на українцях...
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08.06.2025 12:49 Ответить
+31
Тобто, якщо немає відстрочки - можна скоювати злочини: забирати телефон, документи, катувати... У мене одне питання: це вже "буряти" чи ще ні? А, стоп, я зрозумів - воєнкомат захопили буряти, придбали "піксель" у воєнторзі і знімають постановочні відео. Ясна-панятна

PS. Посполиті, не забудьте: головне заборонити Телеграм. І вам інтернет взагалі
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08.06.2025 13:03 Ответить
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Страница 2 из 2
О,виходить що ті хто воював,воює чи вже загинув воювали не за Україну,а за владу.Он ти до чого дописався.Так кацапи те саме кажуть.За чьто ви ваютє?За Зєлєнскава?Так виходить що ти кацапська гнида.
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08.06.2025 14:11 Ответить
Шо ви маєте на увазі під словом УКРАЇНА? кажете воював за УКРАЇНУ - це шо дівчина, дракон, міфічний змшй шо це таке? УКРАЇНА - це така країна яка на світовій арені преставлена ВЛАДОЮ подобаеється вам це чи ні! ТОМУ ТАК ВСІ ХТО ЗАРАЗ ЯК ВИ КАЖЕТЕ "ВОЮЄ ЗА УКРАЇНУ" ВОНИ ВСІ ВОЮЮТЬ ЗА ВЛАДУ ЯКА Є ЗАРАЗ В УКРАЇНІ!! А всі ваші басні про народ людей права то ось вам в цій статі показали народ та його права!!
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08.06.2025 14:15 Ответить
Він взагалі-то і в 2014 також воював...
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08.06.2025 14:29 Ответить
Я не помилився.Ти ждун і запроданець.Я в АТО воював не за Порошенка,а у повномасштабній не за Зеленського.Україна-держава українців.Як би там не було,влада є частиною народу,ним обрана на виборах.А всяким тиловим пацюкам типу тебе пох буде тут українська влада,чи окупаційна.На жаль люди віддали життя не тільки за свою країну, рідних і друзів,а ще за всяку погань яка в тилу розвелась.
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08.06.2025 15:09 Ответить
Хлопчику, за Україну воюють ті, кому вона дійсно потрібна. Для початку відкрий кордони.
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08.06.2025 14:54 Ответить
Дівчинко,а ти де воював?Якщо не воював,то Україна тобі не потрібна.А раз не потрібна,то йди за рускім воєнним кораблєм.
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08.06.2025 15:01 Ответить
Ще раз: відкривай кордони і воюй, скільки влізе.
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08.06.2025 15:04 Ответить
А ти себе записав у "справжні чоловіки"? За якими ознаками, якщо не секрет?
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08.06.2025 15:06 Ответить
"Бандит переконує, що поцупив у жертви гаманець, бо та не мала права на гроші у ньому." Думка бандита для нас дуже важлива, бо бандит обіцявся провести об'єктивне розслідування своїх дій.
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08.06.2025 13:33 Ответить
В УКРАЇНІ - ПОВНИЙ ПРОВАЛ З ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, МОЖЛИВО ЦЕ ЗРОБЛЕНО НАВМИСНО ЩОБИ ОСЛАБИТИ ЗБРОЙНІ СИЛИ

Британський полковник Ґлент Ґрант Glen Grant:

"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.
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08.06.2025 13:43 Ответить
Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.

Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."

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Інтервʼю для телеканалу Slawa TV

https://slawa.tv/87020714/tse-ne-shlyah-do-miru-glen-grant-pro-ochikuvannya-vid-peremovin-u-stambuli
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08.06.2025 13:45 Ответить
багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні

так це вони трохи до іншого здібні , а воювати вони - ненавчені і здоров'я нема
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08.06.2025 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/Gsv6A2BJIMI
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08.06.2025 14:08 Ответить
всем сцикунам и поборников прав ухилянтов яхочу спросить:было-бы лучше если-бы ТЦК сдали его в полиуцию за уклоненние,госуарство и мы с вами потралитли десятки тысячь гривень на процесс следствия а затем сотни тыс гривеньсодержания ухилянта в тюрье после чего он сам скороее всего запишетсяна фронт. И мы потеряем и деньги и время. Несклько противоправные действия ТЦК при этом являются эффективными и экономят нам огромные суммы денег кза которые мы можеи делать оружие обороны и платить деньги солдатасм. Спуститесь на знемлю со своих небес,перестанье верить в розовых пони-россия хочет нас уничтожить а вы на стороне ухилянта тоесть на стороне росиии
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08.06.2025 13:49 Ответить
Щось ні по одному ТЦК за 3 роки не прилетіло. Мабуть саме тому, що "ефективно" працюють на оборону держави.
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08.06.2025 13:51 Ответить
Тобто ЗАКОН ПРАВА ЛЮДИНИ ЦЕ ХЕРНЯ тому нема чого на цю ХЕРНЮ витрачати кошти! ЦІКАВА ДУМКА ДУЖЕ КРУТО!!
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08.06.2025 13:55 Ответить
Тобто толерувати забивання ногами людей в бус, щоб «зекономити кошти» і чхати на їхню мотивацію, це по вашому ок? Я вже навіть нічого не буду писати про піміну понять з терміном «ухилянт» і те, що маленька диктатура точно не переможе велику.
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08.06.2025 13:57 Ответить
А так ми маємо, що ТЦК здають в навчальний центр, держава витрачає десятки, а потім сотні тисяч на навчання, а потім цей "ухилянт" доказує, що він не ухилянт і їде додому. От і маємо дещо незаконні дії ТЦК, на які держава витрачає величезні суми грошей.
Той факт, що росія хоче нас знищити - не виправдовує незаконні дії тцк, які підривають моральних дух і можуть дорого коштувати державі. Ну а якщо ТЦК таким чином може працювати ефективніше - то може депутати нарешті теж подумають, що росія хоче нас знищити і приймуть закони, які дозволять проводити мобілізацію ефективніше?
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08.06.2025 14:00 Ответить
Люди можуть переїхати до Української Швейцарії в будь-який момент. А ось усіляким зеленобандитам разом із прокурорами та суддями там робити нічого як і олігархам та іншим виродкам 90-х. Там нема як вкрасти мільйони, а на "копійки" виплат для біженців у Монаці не погуляєш.
Це ви десь літаєте на рожевому місяці. Війна закінчилась ще у 23-му. Далі пішли заробітки. Те саме робили негри 500 років назад, продавали один одного у рабство.
Для геть тупих яскравий приклад захисту держави - Курська афера.
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08.06.2025 14:05 Ответить
А тепер це саме, але нормальною мовою, а не собачою!
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08.06.2025 14:27 Ответить
Кацапський троль детектед, людина з українською ментальністю таке не напише... Ще й кацапською пише!

До речі, чому в тебе стільки помилок у твоєму кацапомовному тексті? Що у тебе за утворення?)))
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08.06.2025 14:31 Ответить
Бро, у тебя проблемы и с логикой и с арифметикой.

Ты считаешь эффективной систему, где для ловли одного ботана используется пять здоровых быков?

На стороне России тот, кто на полном серьезе считает, что лучше отправить на фронт одного ботана, чем пять здоровых быков.
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08.06.2025 14:50 Ответить
Сумно дивитись на цю х**ню. Ще відносно недавно, ржали з срашки, що у них там нема прав, суцільна корупція, мєнти чудять все, що захочуть, а до пересічної русні відносяться, як до дебілів. І отримали теж саме в Україні. І ці довб**оби не розуміють, що такими діями не те, що вбивають мотивацію, а тупо нівелюють шанси на перемогу.
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08.06.2025 13:52 Ответить
Вже і на рашці такого нема. Там мобілізованим добре платять.
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08.06.2025 14:23 Ответить
Справедливості ради, слід сказати що в рашці є непоодинокі випадки коли кацапа погрозами або побиттям змушують підписати контракт.
Інша справа, що в Україні те ж саме, але без контракту.
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08.06.2025 14:46 Ответить
"змушують підписати контракт."

Але ж платять і в такому випадку. На відміну від нас. Та і не таке вже там масове явище, як у нас бусифікація.
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08.06.2025 14:57 Ответить
Есть события, которые естественны для той или иной эпохи.
Угрожают везде.
Дедовщина в том или ином виде тоже есть везде.
И коррупцию изобрела не Украина.
Даже "национализм" на грани фашизма есть в любой стране.

Разница лишь в том, как к этому относится государство в лице официальной власти.
На параше за такое отстраняют в лучшем случае, а в худшем сажают. Там в пабликах у них периодически такие новости мелькают - то одного закрыли, то другого. За коррупцию там вообще за пару недель закрывают нафиг.

Кого закрыли у нас? И за смерти человека, и за коррупцию в ТЦК? Вопрос риторический.

И существование таких вот "вопросов" на серьезные десятки процентов снижают мобилизационный потенциал страны, потому что в огромном масштабе населения, многие наоборот желают такой стране поскорее сконать, нежели пойдут воевать за это Сомали.
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08.06.2025 14:58 Ответить
Для ветеранів є безоплатна правова допомога. Цілодобова.
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08.06.2025 13:55 Ответить
По закону в нас бесплатна медецина йди спробуй полікуйся!! таже херня й з ветеранами для них багато чого безкоштовно йди спробуй це отримати!!
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08.06.2025 13:56 Ответить
Саме так) Аналіз крові - 500грн (плюс мінс). УЗД ще більше, хоча апарат УЗД купила держава або меценати, електрику оплачує держава, лікарю який робить дослідження платять з/п. За що гроші не зрозуміло.
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08.06.2025 14:08 Ответить
0800213 103
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08.06.2025 13:56 Ответить
Звичайно, наявність у людини на утриманні 3-х неповнолітніх дітей у квазівійськових підорасів з ТЦК значення не має.
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08.06.2025 14:06 Ответить
хто посміє, після війни вбити представника т...к, той кіркоров!!!!
ловити, калічити, та хай доживають в стражданнях та злиднях!!!
до речі, нова каста мільйонерів: представник т...к.
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08.06.2025 14:15 Ответить
Опять тцк 3,14здит...
Власть уху ела совсем...
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08.06.2025 14:16 Ответить
Якщо повинен служити, то нехай служить. І чому він сам не звернувся до ТЦК. Взагалі, більшості громадян невдовзі потрібно буде захищати свої міста
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08.06.2025 14:23 Ответить
Так він ж уже двічі служив!
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08.06.2025 14:33 Ответить
"більшості громадян невдовзі потрібно буде захищати свої міста"

А чому це потрібно лише простим цивільним? Чому тцкуни, мусора і сбушники, тобто ті, хто і має захищати, насправді ніколи не захищають? Чому першими тікають при наближенні ворога або ж переходять до нього на службу?
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08.06.2025 15:01 Ответить
Щось тецека остаточно втратили зв'язок з реальністю.
Що і у кого якась там відстрочка була чи не була - справа другорядна.
Тецека повинно звітувати якого біса вони викрали людину і тримали її на підвалі.
Чи якщо немає броні або відстрочки - то ти вже безправний раб?
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08.06.2025 14:45 Ответить
треба робити скрін , бо будуть підроблювати інфу
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08.06.2025 14:56 Ответить
Ну вот цікаво: чому я вірю
бойовому медику, а не цим п…сам??
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08.06.2025 15:05 Ответить
Чи європейська держава - Україна ?

Всім любітєлям незаконних дій тцк ,які вважають себе патріотами:

Государство в азиатском способе производства - верховный и единственный собственник. Все остальные могут распоряжаться и пользоваться собственностью, но владение ею исключено. Государство в любой момент может изменить правила, может точечно или системно собственность изъять, изменить порядок пользования или передать другому собственнику. Процедура оформления никакого значения не имеет.

Люди - тоже собственность государства. И тоже лишены прав человека, как и права собственности. Текущее тотальное нарушение всех конституционных норм, касающихся прав и свобод человека, тому вполне характерный пример. .

. Человек в азиатском способе производства - это вещь с точки зрения государства. Просто говорящее животное. А какие права могут быть у животного
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08.06.2025 15:07 Ответить
Я вас цмоляю: якшо людей вбивали у ТЦК і це обізвали «росіським іпсо», то це вони злегкістю
замнуть. Бо всі все знають і покривають
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08.06.2025 15:15 Ответить
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