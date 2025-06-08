В ТЦК убеждают, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий "права на отсрочку не имел".

В Черновицком областном ТЦК и СП уверяют, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Черновицкого областного ТЦК и СП.

Как уверяют там, 4 июня, во второй половине дня гражданин был остановлен на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и приглашен для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.

"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы", - убеждают в ТЦК.

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В помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился, ожидая отправки.

"Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона.

5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.

Относительно жалоб, высказанных гражданином - данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что дополнительная информация по данному случаю будет предоставлена позже.

Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.

Что известно о Романе Замрия?

Роман Замрий стал военным врачом еще в 2014 году. В 2022 году он присоединился к рядам украинской армии как боевой медик. Он, в частности, выполнял задачи на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в амбулаторию в Хмельницкой области, где проживает.

Как писали ранее "Суспільне" и "Радио Свобода", Замрий спас по меньшей мере 700 украинских солдат на передовой.

Указом президента от 22 января 2024 года боевой медик был награжден орденом "За заслуги" III степени.