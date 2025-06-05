На одному зі збірних пунктів ТЦК Києва відбулися заворушення. Викликали правоохоронців. ВIДЕО

У Києві на одному зі збірних пунктів відбулися заворушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у мережі.

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Згодом у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що на збірному пункті Києва під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення.

"Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям. В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - йдеться в повідомленні.

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