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На одному зі збірних пунктів ТЦК Києва відбулися заворушення. Викликали правоохоронців. ВIДЕО
У Києві на одному зі збірних пунктів відбулися заворушення.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у мережі.
Увага! Ненормативна лексика!
Згодом у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що на збірному пункті Києва під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення.
"Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям. В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Gary Grant
показати весь коментар05.06.2025 14:37 Відповісти Посилання
+18 Fort Maquire
показати весь коментар05.06.2025 14:29 Відповісти Посилання
+16 Grygir Kucher
показати весь коментар05.06.2025 14:36 Відповісти Посилання
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А теперь на практике. Нацгвардия. Чернобаевка, 2025 год.
Боевое задание: занять один из островов в качестве укрепа, просидеть там в течение 5 дней, пока вас не сменят. Группа из трех человек.
- Но мы же дроноводы.
- Мне поуй, не поедете на острова, поедете под Покровск стрелками.
... поехавшие туда на 5 дней, просидели там 33 дня, пока очередной эвакуационной аллюминиевой лодке не удалось туда добраться.
Вот так это работает. И у военнослужащего до сих пор нет юридической базы сказать "нет". А у ЗСУ еще хуже, ведь они напрямую подчиняются закону Непридатного.
Звичайно ж ТЦК завжди публікують тільки правдиву інформацію.
Якіж вони у нас янголятка, хоч до рани прикладай
Так можна поставити кота в клітці на дорогу, а потім бігати, відганяти машини і кричати що доводиться його захищати.
Квартиру в Сє́вєродоне́цьку моя сімя вже втратила, за майно я не переживаю. Квартиру можна відробити, а друге життя ні.
природно, що не кожен захоче захищати концтабір
а звідки там ці "шконки" взагалі? там що, людей тримають, як в сізо?
Так було споконвік і всюди.
Может ухилянтов сразу к кацапам отправлять?
https://censor.net/ua/news/3556322/rosiya-zmushuye-studentiv-z-tot-***********-kontrakty-z-armiyeyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_181708e5-3c59-4267-9cb1-c3caab04e212
Але там вас чомусь стандартно нема)
Почему же вы не задали вопрос, как это так сложилось что трое военнослужащих мобилизируют одного гражданского?
Вы же понимаете, что вашего сына мобилизировали просто потому что у него родословная не такая?
Спасина Боже.