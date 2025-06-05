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Новини Відео Конфлікт із ТЦК
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На одному зі збірних пунктів ТЦК Києва відбулися заворушення. Викликали правоохоронців. ВIДЕО

У Києві на одному зі збірних пунктів відбулися заворушення. 

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у мережі.

Увага! Ненормативна лексика!

Згодом у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що на збірному пункті Києва під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення.

"Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям. В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Обіцяв "бронь" за $2500 хабаря: інспектора РТЦК та СП затримали на Одещині. ФОТО

На збірному пункті ТЦК у Києві сталися заворушення

Автор: 

заворушення (106) Київ (19646) ТЦК та СП (653)


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Топ коментарі
+22
Громадяни не були призвані за мобілізацією, а були викрадені з вулиці. Ось вам і заворушення.
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05.06.2025 14:37 Відповісти
+18
Для запобігання розповсюдженню вкиривленої інформації

Звичайно ж ТЦК завжди публікують тільки правдиву інформацію.
Якіж вони у нас янголятка, хоч до рани прикладай
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05.06.2025 14:29 Відповісти
+16
Ця мусорська сволота ще і буде допомагати українців москалям на Сибір відправляти!
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05.06.2025 14:36 Відповісти
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Так є центри рекрутингу від частин, вибирай і йди. Зараз не 2022р., є можливість долучатися до вибраних підрозділів. Але ж це - ухилянти, які взагалі думали відсидітися, заникатися, доки інші будуть їх захищати.
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05.06.2025 14:40 Відповісти
Чушь и теория.

А теперь на практике. Нацгвардия. Чернобаевка, 2025 год.
Боевое задание: занять один из островов в качестве укрепа, просидеть там в течение 5 дней, пока вас не сменят. Группа из трех человек.
- Но мы же дроноводы.
- Мне поуй, не поедете на острова, поедете под Покровск стрелками.

... поехавшие туда на 5 дней, просидели там 33 дня, пока очередной эвакуационной аллюминиевой лодке не удалось туда добраться.

Вот так это работает. И у военнослужащего до сих пор нет юридической базы сказать "нет". А у ЗСУ еще хуже, ведь они напрямую подчиняются закону Непридатного.
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05.06.2025 14:55 Відповісти
а нехай згадають, як вони голосували в 2019-му.
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05.06.2025 15:04 Відповісти
тим військовослужбовцям які в 2019 не голосували за клоуна легше стане коли згадають?
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05.06.2025 15:12 Відповісти
І всі захочуть служити на Багамських островах.
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05.06.2025 14:41 Відповісти
Шконкі завалівайтє - зеки.
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05.06.2025 14:29 Відповісти
ще й російськомовні зеки
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05.06.2025 14:57 Відповісти
зеки, майже всі кацапоязикі, ними ж керують кацапські злодії, які під жопою у фсб.
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05.06.2025 14:58 Відповісти
Для запобігання розповсюдженню вкиривленої інформації

Звичайно ж ТЦК завжди публікують тільки правдиву інформацію.
Якіж вони у нас янголятка, хоч до рани прикладай
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05.06.2025 14:29 Відповісти
А захищати дядя Ваня буде ,а вам шлятися та гуляти
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05.06.2025 14:39 Відповісти
Якби не закриті кордони нікому не довелось захищати ні мене, ні мою сімю. Будуть захищати навчені люди за мої податки.
Так можна поставити кота в клітці на дорогу, а потім бігати, відганяти машини і кричати що доводиться його захищати.
Квартиру в Сє́вєродоне́цьку моя сімя вже втратила, за майно я не переживаю. Квартиру можна відробити, а друге життя ні.
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05.06.2025 14:52 Відповісти
А ти кого захищаєш з дивану?
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05.06.2025 15:08 Відповісти
ця країна побудована для чиновника, а не для громадянина.
природно, що не кожен захоче захищати концтабір
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05.06.2025 15:12 Відповісти
зечари, отримавши вказівки від кацапських злодіїв у законі, організували заворушення, за досвідом в'язниці. За кадром організатор кричить "шконкою завали",- лавка, або ліжки з фені. Кацапи вміло маніпулюють громадською думкою, недарма зразу в тікток вивантажується все
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05.06.2025 14:31 Відповісти
Так яка ж то скотиняка хотіла зечар у ЗСУ? Хіба так можна робити?
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05.06.2025 14:34 Відповісти
Товарища сталінана ніх нет!
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05.06.2025 14:34 Відповісти
а як зечари потрапили на підвал тцк?
а звідки там ці "шконки" взагалі? там що, людей тримають, як в сізо?
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05.06.2025 14:37 Відповісти
шконки (нари) в тій казармі були завжди - і за Сталіна, і за Брежнєва
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05.06.2025 14:56 Відповісти
то ми вже в совку живем? чи на що ви натякаєте?
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05.06.2025 14:57 Відповісти
я ні на що не натякаю - просто відповів на твоє безглузде питання звідки вони там
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05.06.2025 15:16 Відповісти
"Бытие определяет сознание". Якшо б вони були в готельному номері, тоді "ліжками завалюйте", а в таких апартаментах - то шконками, це ж логічно.
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05.06.2025 14:44 Відповісти
Ты вообще на дврз был хоть раз? Или ты школотрон потужный которому лишь бы языком ляпать?
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05.06.2025 14:50 Відповісти
якби СБУ не обідала із злодіями у законі у ресторанах, а пресувала їх, то такого б не було. А так злодюги за бабло усе прикупили і маємо такий результат , як на відео
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05.06.2025 14:33 Відповісти
А ти за ними слідкував під столом?
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05.06.2025 14:42 Відповісти
Ця мусорська сволота ще і буде допомагати українців москалям на Сибір відправляти!
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05.06.2025 14:36 Відповісти
Громадяни не були призвані за мобілізацією, а були викрадені з вулиці. Ось вам і заворушення.
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05.06.2025 14:37 Відповісти
А як призивати якщо на все і на всіх х положили
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05.06.2025 14:42 Відповісти
йди добровільно. в чому проблема?
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05.06.2025 14:46 Відповісти
Нічого, в кацапську армію ці бунтарі підуть вєсєло, строєм і с пєснєй.
Так було споконвік і всюди.
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05.06.2025 14:43 Відповісти
разом з тобою підуть в кацапську армію. ти ж теж не йдеш в ЗСУ
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05.06.2025 14:47 Відповісти
Завойовувати Варшаву з іржавими мосінками, а ззаду заградотряди з кадирівців.
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05.06.2025 14:51 Відповісти
Границы откройте, людоловы, и никто ни в какую кацапскую армию не пойдет.
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05.06.2025 15:03 Відповісти
Холопы бунтуют?
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05.06.2025 14:39 Відповісти
Вот Оно!Реалии!Зеленский ты не лучше ху***ла
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05.06.2025 14:40 Відповісти
а в чому викривлення?
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05.06.2025 14:40 Відповісти
В ТВОЁМ МОЗГЕ
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05.06.2025 14:42 Відповісти
ахаха) а в тебе там пряма трубка від вуха до вуха?
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05.06.2025 14:52 Відповісти
С таким успехом тебе зеля хана!!!полная Утопия!!!
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05.06.2025 14:41 Відповісти
"Заворушень " буде більше - плоди проваленої мобілізації та перетворення солдат на кріпаків. . "Ухилянти в законі" проти "ухилянтів поза законом " - внутрішньовидова боротьба найжорстокіша .
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05.06.2025 14:41 Відповісти
Вор в Законе!мусор в Законе презик со свитой в Законе!И Т.П.!а теперь да!!!!УХИЛЯНТ В ЗАКОНЕ!!!!Новы вид мафии!!!
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05.06.2025 14:48 Відповісти
Стратегія Сирського, Драпатого та іжє з ними - воювати піхотою. Народ чомусь не хоче помирати вже на полігонах від ударів Іскандером та від запалення легенів. Якщо бригада не "елітна" тебе одразу кинуть на Донбасс, в окоп з гівна та палок з таким же мобілізованим офіцером. що кафедру скінчив 30 років тому. Тут жоден патріотізм не прокатить, да і пехота на пехоту ми програємо.
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05.06.2025 14:44 Відповісти
ты забыл зеленского упомянуть. он у тебя почему то ноющая девчёнка-недотрога. Совпадение?
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05.06.2025 14:59 Відповісти
ладно, бывает вспоминаешь, но он всегда обязан быть на первом месте
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05.06.2025 15:03 Відповісти
Які там усі єдині,патріотичні та сплюндровані.... ..А у повітрі ДВРЗ просто вітає присмак глибокої взаємоповаги українців одне до одного......
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05.06.2025 14:47 Відповісти
Насправді - це звичайні люди , які живуть поруч з вами , їхні дружини спілкуються з вашими , а їхні діти дружать з вашими дітьми ... от і думайте
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05.06.2025 14:53 Відповісти
Взагалі якщо підписати "російське гарматне м'ясо насильно тягнуть на есвео" - то в коментарях 100% було б щось про "гляньте, тримають як худобу в тюрмі". А так - цілком симпатичний релакс-хаус, європейські стандарти і так далі.
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05.06.2025 14:48 Відповісти

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05.06.2025 14:55 Відповісти
І перуть тільки руками, бо всі пральні машини розібрані на чіпи для балістичних ракет. Які возять віслюками. Тими що ще не з'їли з голодухи через нищівні санкції. Які руйнують російську економіку....
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05.06.2025 14:59 Відповісти
А второе видео почему не выложили где мужика привязали как скот к быльцу кровати стяжками и элекрошоком били? Или это другое? Смотрю видео на дврз камеры, спецназ, пытки. Потужно, ничего не скажешь.
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05.06.2025 14:48 Відповісти
А, все. В одном склейка. Тогда извиняюсь
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05.06.2025 14:59 Відповісти
Росія змушує студентів з окупованих територій підписувати контракти з армією, - ЦНС
Может ухилянтов сразу к кацапам отправлять?
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05.06.2025 14:50 Відповісти
так ти в рашку хочеш? чи в європу?
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05.06.2025 14:53 Відповісти
Ты разницу между контрактом и бусификацией навсегда - видишь или не?
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05.06.2025 15:06 Відповісти
Судячи з останніх секунд відео - САМЕ ЦЕ і призвело до заворушень ?
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05.06.2025 14:51 Відповісти
Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith , запрошую вас в сусідню тему-
https://censor.net/ua/news/3556322/rosiya-zmushuye-studentiv-z-tot-***********-kontrakty-z-armiyeyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_181708e5-3c59-4267-9cb1-c3caab04e212
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05.06.2025 14:55 Відповісти
всі перераховані-кацапські ботосвині
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05.06.2025 14:56 Відповісти
Так.
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05.06.2025 14:57 Відповісти
може зацитуєш хоча б один мій комент в підтримку рашки? будь мужиком, доведи свої слова доказами
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05.06.2025 15:00 Відповісти
я до рашки відношення не маю, мені пофіг як ви там живете.
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05.06.2025 14:59 Відповісти
100%
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05.06.2025 15:02 Відповісти
То есть получается шо рашка, шо Украина относятся к простому населению как к скоту? Нет прав-одни обязанности? Нет денег откупится-умри на войне? Тогда что тут защищать, если стали такими же?
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05.06.2025 15:02 Відповісти
Я от вас в жодній темі про тецекашника-хабарника не бачив, хоча для людини, якій душа болить за мобілізаційні процеси, то було б логічно - держава за кілька кліків такого хабарника в базі даних втрачає десятки й сотні військовозобов'язаних.

Але там вас чомусь стандартно нема)
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05.06.2025 15:10 Відповісти
Только сегодня нам рапортовали в МО, шо по контракту 18-24 мобилизация идёт с опережением графика?! Это ***** набирает людей в ТЦК?!?!
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05.06.2025 14:55 Відповісти
Син пару місяців дорозі на роботу був мобілізований тцк. Вже на навчанні. Потроху втягується. Сам відслужив. Не буде всіляке бидло під час війни бузити, коли ворог на порозі. Таке кодло і на службі не потрібне!!!ї Що там, що тут воно баласт.
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05.06.2025 14:57 Відповісти
так навіщо таких наловили? відпустіть їх, бажано з країни.
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05.06.2025 15:01 Відповісти
Ти пропонуєш здатися кацапами?!
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05.06.2025 15:09 Відповісти
А не надо к гражданам относится как к быдлу.
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05.06.2025 15:03 Відповісти
До людини відносяться, як вона того заслуговує Якщо воно верещить ''гдє мая водка, всєх парєжу, пєрєстрєляю,'' то йому ніхто щічку не буде підставляти.
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05.06.2025 15:07 Відповісти
Так обычно волают пьяные тыловики и ТЦКуны.
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05.06.2025 15:15 Відповісти
У вас рабский менталитет так и не выветрился из головы.

Почему же вы не задали вопрос, как это так сложилось что трое военнослужащих мобилизируют одного гражданского?

Вы же понимаете, что вашего сына мобилизировали просто потому что у него родословная не такая?
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05.06.2025 15:14 Відповісти
у був чи син??
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05.06.2025 15:20 Відповісти
Це ти раб кацапський. Торчиш десятиліття в Україні і речення не здатний написати українською бо совковий ''савєтскій чєловєк'' в тобі не вмер з сссср. Ворог в биває українців, бомбить міста і села, а ти несеш якусь совкову ахінею. Я бачив Брежнєва на Красній площі в молодості, але мене дивують!!! такі на 20-30 років молодші з трупом сссра в голові!!!...
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05.06.2025 15:21 Відповісти
то тіко студентів на майдані не можна пи*ти, але коли ті студенти через 12 років підросли то вже можна
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05.06.2025 15:02 Відповісти
Не дрбре все це, ой не добре(
Спасина Боже.
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05.06.2025 15:07 Відповісти
Так звані правоохоронні органи не хочуть нічого сказати з приводу катувань показаних у цьому відео?
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05.06.2025 15:08 Відповісти
Про ДВРЗ вже легенди ходять, не позаздриш бусифікованим, котрих туди везуть. Це не розподільчий пункт, а якась міні-ЗОНА...
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05.06.2025 15:15 Відповісти
 
 