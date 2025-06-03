Обіцяв "бронь" за $2500 хабаря: інспектора РТЦК та СП затримали на Одещині. ФОТО

В Одеській області правоохоронці затримали військовослужбовця одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за хабар обіцяв допомогти отримати бронювання на роботі для уникнення мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одещини.

За даними слідства, чоловік вимагав 2500 доларів від працівника одного з підприємств. За цю суму він обіцяв не мобілізувати, а "допомогти" стати на військовий облік і отримати бронювання на роботі від проходження військової служби.

Правоохоронці задокументували протиправні дії фігуранта та затримали його у процесуальному порядку під час отримання обумовленої суми. Гроші слідчі вилучили як речові докази.

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Військовому вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу – за хабар, пов’язаний із використанням службового становища. Йому загрожує до 10 років тюрми, конфіскація майна та заборона обіймати державні посади.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 448 тис. 144 грн.





