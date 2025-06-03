Обещал "бронь" за $2500 взятки: инспектора РТЦК и СП задержали в Одесской области. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за взятку обещал помочь получить бронирование на работе во избежание мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным следствия, мужчина требовал 2500 долларов от работника одного из предприятий. За эту сумму он обещал не мобилизовать, а "помочь" стать на воинский учет и получить бронирование на работе от прохождения военной службы.

Правоохранители задокументировали противоправные действия фигуранта и задержали его в процессуальном порядке во время получения оговоренной суммы. Деньги следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

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Военному уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса - за взятку, связанную с использованием служебного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет занимать государственные должности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 448 тыс. 144 грн.





