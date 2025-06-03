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Обещал "бронь" за $2500 взятки: инспектора РТЦК и СП задержали в Одесской области. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за взятку обещал помочь получить бронирование на работе во избежание мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным следствия, мужчина требовал 2500 долларов от работника одного из предприятий. За эту сумму он обещал не мобилизовать, а "помочь" стать на воинский учет и получить бронирование на работе от прохождения военной службы.

Правоохранители задокументировали противоправные действия фигуранта и задержали его в процессуальном порядке во время получения оговоренной суммы. Деньги следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ровенской области, им сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Военному уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса - за взятку, связанную с использованием служебного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет занимать государственные должности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 448 тыс. 144 грн.

В Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП в взяточничестве
В Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП в взяточничестве
В Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП в взяточничестве

Автор: 

взятка (6180) Одесская область (3632) ТЦК (604)


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РТЦК звучить як якась релігійна організація
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03.06.2025 17:08 Ответить
О, посадова особа, співробітник, ветеран на лікуванні, а тепер іще і інспектор
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03.06.2025 17:09 Ответить
Інспектор!
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03.06.2025 17:11 Ответить
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03.06.2025 17:40 Ответить
А спіймали лише тому,що демпінгував, такса не менше 5 к.
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03.06.2025 17:15 Ответить
Ну ось і добре що спіймали
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03.06.2025 17:20 Ответить
это прaвильно,
нечего демпенговaть
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03.06.2025 18:14 Ответить
 
 