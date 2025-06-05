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На одном из сборных пунктов ТЦК Киева произошли беспорядки. Вызвали правоохранителей. ВИДЕО
В Киеве на одном из сборных пунктов произошли беспорядки.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.
Внимание! Ненормативная лексика!
Впоследствии в Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что на сборном пункте Киева во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки.
"Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+19 Gary Grant
показать весь комментарий05.06.2025 14:37 Ответить Ссылка
+16 Fort Maquire
показать весь комментарий05.06.2025 14:29 Ответить Ссылка
+14 Grygir Kucher
показать весь комментарий05.06.2025 14:36 Ответить Ссылка
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А теперь на практике. Нацгвардия. Чернобаевка, 2025 год.
Боевое задание: занять один из островов в качестве укрепа, просидеть там в течение 5 дней, пока вас не сменят. Группа из трех человек.
- Но мы же дроноводы.
- Мне поуй, не поедете на острова, поедете под Покровск стрелками.
... поехавшие туда на 5 дней, просидели там 33 дня, пока очередной эвакуационной аллюминиевой лодке не удалось туда добраться.
Вот так это работает. И у военнослужащего до сих пор нет юридической базы сказать "нет". А у ЗСУ еще хуже, ведь они напрямую подчиняются закону Непридатного.
Звичайно ж ТЦК завжди публікують тільки правдиву інформацію.
Якіж вони у нас янголятка, хоч до рани прикладай
Так можна поставити кота в клітці на дорогу, а потім бігати, відганяти машини і кричати що доводиться його захищати.
Квартиру в Сє́вєродоне́цьку моя сімя вже втратила, за майно я не переживаю. Квартиру можна відробити, а друге життя ні.
природно, що не кожен захоче захищати концтабір
а звідки там ці "шконки" взагалі? там що, людей тримають, як в сізо?
Так було споконвік і всюди.
Может ухилянтов сразу к кацапам отправлять?
https://censor.net/ua/news/3556322/rosiya-zmushuye-studentiv-z-tot-***********-kontrakty-z-armiyeyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_181708e5-3c59-4267-9cb1-c3caab04e212
Але там вас чомусь стандартно нема)
Почему же вы не задали вопрос, как это так сложилось что трое военнослужащих мобилизируют одного гражданского?
Вы же понимаете, что вашего сына мобилизировали просто потому что у него родословная не такая?
Спасина Боже.