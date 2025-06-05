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Новости Видео Конфликт с ТЦК
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На одном из сборных пунктов ТЦК Киева произошли беспорядки. Вызвали правоохранителей. ВИДЕО

В Киеве на одном из сборных пунктов произошли беспорядки.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.

Внимание! Ненормативная лексика!

Впоследствии в Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что на сборном пункте Киева во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки.

"Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - говорится в сообщении.

Читайте: Обещал "бронь" за $2500 взятки: инспектора РТЦК и СП задержали в Одесской области. ФОТО

На сборном пункте ТЦК в Киеве произошли беспорядки

Автор: 

беспорядки (333) Киев (25670) ТЦК (606)


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Топ комментарии
+19
Громадяни не були призвані за мобілізацією, а були викрадені з вулиці. Ось вам і заворушення.
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05.06.2025 14:37 Ответить
+16
Для запобігання розповсюдженню вкиривленої інформації

Звичайно ж ТЦК завжди публікують тільки правдиву інформацію.
Якіж вони у нас янголятка, хоч до рани прикладай
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05.06.2025 14:29 Ответить
+14
Ця мусорська сволота ще і буде допомагати українців москалям на Сибір відправляти!
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05.06.2025 14:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так є центри рекрутингу від частин, вибирай і йди. Зараз не 2022р., є можливість долучатися до вибраних підрозділів. Але ж це - ухилянти, які взагалі думали відсидітися, заникатися, доки інші будуть їх захищати.
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05.06.2025 14:40 Ответить
Чушь и теория.

А теперь на практике. Нацгвардия. Чернобаевка, 2025 год.
Боевое задание: занять один из островов в качестве укрепа, просидеть там в течение 5 дней, пока вас не сменят. Группа из трех человек.
- Но мы же дроноводы.
- Мне поуй, не поедете на острова, поедете под Покровск стрелками.

... поехавшие туда на 5 дней, просидели там 33 дня, пока очередной эвакуационной аллюминиевой лодке не удалось туда добраться.

Вот так это работает. И у военнослужащего до сих пор нет юридической базы сказать "нет". А у ЗСУ еще хуже, ведь они напрямую подчиняются закону Непридатного.
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05.06.2025 14:55 Ответить
а нехай згадають, як вони голосували в 2019-му.
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05.06.2025 15:04 Ответить
тим військовослужбовцям які в 2019 не голосували за клоуна легше стане коли згадають?
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05.06.2025 15:12 Ответить
І всі захочуть служити на Багамських островах.
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05.06.2025 14:41 Ответить
Шконкі завалівайтє - зеки.
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05.06.2025 14:29 Ответить
ще й російськомовні зеки
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05.06.2025 14:57 Ответить
зеки, майже всі кацапоязикі, ними ж керують кацапські злодії, які під жопою у фсб.
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05.06.2025 14:58 Ответить
Для запобігання розповсюдженню вкиривленої інформації

Звичайно ж ТЦК завжди публікують тільки правдиву інформацію.
Якіж вони у нас янголятка, хоч до рани прикладай
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05.06.2025 14:29 Ответить
А захищати дядя Ваня буде ,а вам шлятися та гуляти
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05.06.2025 14:39 Ответить
Якби не закриті кордони нікому не довелось захищати ні мене, ні мою сімю. Будуть захищати навчені люди за мої податки.
Так можна поставити кота в клітці на дорогу, а потім бігати, відганяти машини і кричати що доводиться його захищати.
Квартиру в Сє́вєродоне́цьку моя сімя вже втратила, за майно я не переживаю. Квартиру можна відробити, а друге життя ні.
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05.06.2025 14:52 Ответить
А ти кого захищаєш з дивану?
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05.06.2025 15:08 Ответить
ця країна побудована для чиновника, а не для громадянина.
природно, що не кожен захоче захищати концтабір
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05.06.2025 15:12 Ответить
зечари, отримавши вказівки від кацапських злодіїв у законі, організували заворушення, за досвідом в'язниці. За кадром організатор кричить "шконкою завали",- лавка, або ліжки з фені. Кацапи вміло маніпулюють громадською думкою, недарма зразу в тікток вивантажується все
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05.06.2025 14:31 Ответить
Так яка ж то скотиняка хотіла зечар у ЗСУ? Хіба так можна робити?
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05.06.2025 14:34 Ответить
Товарища сталінана ніх нет!
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05.06.2025 14:34 Ответить
а як зечари потрапили на підвал тцк?
а звідки там ці "шконки" взагалі? там що, людей тримають, як в сізо?
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05.06.2025 14:37 Ответить
шконки (нари) в тій казармі були завжди - і за Сталіна, і за Брежнєва
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05.06.2025 14:56 Ответить
то ми вже в совку живем? чи на що ви натякаєте?
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05.06.2025 14:57 Ответить
я ні на що не натякаю - просто відповів на твоє безглузде питання звідки вони там
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05.06.2025 15:16 Ответить
"Бытие определяет сознание". Якшо б вони були в готельному номері, тоді "ліжками завалюйте", а в таких апартаментах - то шконками, це ж логічно.
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05.06.2025 14:44 Ответить
Ты вообще на дврз был хоть раз? Или ты школотрон потужный которому лишь бы языком ляпать?
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05.06.2025 14:50 Ответить
якби СБУ не обідала із злодіями у законі у ресторанах, а пресувала їх, то такого б не було. А так злодюги за бабло усе прикупили і маємо такий результат , як на відео
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05.06.2025 14:33 Ответить
А ти за ними слідкував під столом?
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05.06.2025 14:42 Ответить
Ця мусорська сволота ще і буде допомагати українців москалям на Сибір відправляти!
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05.06.2025 14:36 Ответить
Громадяни не були призвані за мобілізацією, а були викрадені з вулиці. Ось вам і заворушення.
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05.06.2025 14:37 Ответить
А як призивати якщо на все і на всіх х положили
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05.06.2025 14:42 Ответить
йди добровільно. в чому проблема?
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05.06.2025 14:46 Ответить
Нічого, в кацапську армію ці бунтарі підуть вєсєло, строєм і с пєснєй.
Так було споконвік і всюди.
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05.06.2025 14:43 Ответить
разом з тобою підуть в кацапську армію. ти ж теж не йдеш в ЗСУ
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05.06.2025 14:47 Ответить
Завойовувати Варшаву з іржавими мосінками, а ззаду заградотряди з кадирівців.
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05.06.2025 14:51 Ответить
Границы откройте, людоловы, и никто ни в какую кацапскую армию не пойдет.
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05.06.2025 15:03 Ответить
Холопы бунтуют?
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05.06.2025 14:39 Ответить
Вот Оно!Реалии!Зеленский ты не лучше ху***ла
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05.06.2025 14:40 Ответить
а в чому викривлення?
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05.06.2025 14:40 Ответить
В ТВОЁМ МОЗГЕ
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05.06.2025 14:42 Ответить
ахаха) а в тебе там пряма трубка від вуха до вуха?
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05.06.2025 14:52 Ответить
С таким успехом тебе зеля хана!!!полная Утопия!!!
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05.06.2025 14:41 Ответить
"Заворушень " буде більше - плоди проваленої мобілізації та перетворення солдат на кріпаків. . "Ухилянти в законі" проти "ухилянтів поза законом " - внутрішньовидова боротьба найжорстокіша .
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05.06.2025 14:41 Ответить
Вор в Законе!мусор в Законе презик со свитой в Законе!И Т.П.!а теперь да!!!!УХИЛЯНТ В ЗАКОНЕ!!!!Новы вид мафии!!!
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05.06.2025 14:48 Ответить
Стратегія Сирського, Драпатого та іжє з ними - воювати піхотою. Народ чомусь не хоче помирати вже на полігонах від ударів Іскандером та від запалення легенів. Якщо бригада не "елітна" тебе одразу кинуть на Донбасс, в окоп з гівна та палок з таким же мобілізованим офіцером. що кафедру скінчив 30 років тому. Тут жоден патріотізм не прокатить, да і пехота на пехоту ми програємо.
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05.06.2025 14:44 Ответить
ты забыл зеленского упомянуть. он у тебя почему то ноющая девчёнка-недотрога. Совпадение?
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05.06.2025 14:59 Ответить
ладно, бывает вспоминаешь, но он всегда обязан быть на первом месте
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05.06.2025 15:03 Ответить
Які там усі єдині,патріотичні та сплюндровані.... ..А у повітрі ДВРЗ просто вітає присмак глибокої взаємоповаги українців одне до одного......
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05.06.2025 14:47 Ответить
Насправді - це звичайні люди , які живуть поруч з вами , їхні дружини спілкуються з вашими , а їхні діти дружать з вашими дітьми ... от і думайте
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05.06.2025 14:53 Ответить
Взагалі якщо підписати "російське гарматне м'ясо насильно тягнуть на есвео" - то в коментарях 100% було б щось про "гляньте, тримають як худобу в тюрмі". А так - цілком симпатичний релакс-хаус, європейські стандарти і так далі.
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05.06.2025 14:48 Ответить

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05.06.2025 14:55 Ответить
І перуть тільки руками, бо всі пральні машини розібрані на чіпи для балістичних ракет. Які возять віслюками. Тими що ще не з'їли з голодухи через нищівні санкції. Які руйнують російську економіку....
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05.06.2025 14:59 Ответить
А второе видео почему не выложили где мужика привязали как скот к быльцу кровати стяжками и элекрошоком били? Или это другое? Смотрю видео на дврз камеры, спецназ, пытки. Потужно, ничего не скажешь.
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05.06.2025 14:48 Ответить
А, все. В одном склейка. Тогда извиняюсь
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05.06.2025 14:59 Ответить
Росія змушує студентів з окупованих територій підписувати контракти з армією, - ЦНС
Может ухилянтов сразу к кацапам отправлять?
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05.06.2025 14:50 Ответить
так ти в рашку хочеш? чи в європу?
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05.06.2025 14:53 Ответить
Ты разницу между контрактом и бусификацией навсегда - видишь или не?
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05.06.2025 15:06 Ответить
Судячи з останніх секунд відео - САМЕ ЦЕ і призвело до заворушень ?
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05.06.2025 14:51 Ответить
Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith , запрошую вас в сусідню тему-
https://censor.net/ua/news/3556322/rosiya-zmushuye-studentiv-z-tot-***********-kontrakty-z-armiyeyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_181708e5-3c59-4267-9cb1-c3caab04e212
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05.06.2025 14:55 Ответить
всі перераховані-кацапські ботосвині
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05.06.2025 14:56 Ответить
Так.
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05.06.2025 14:57 Ответить
може зацитуєш хоча б один мій комент в підтримку рашки? будь мужиком, доведи свої слова доказами
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05.06.2025 15:00 Ответить
я до рашки відношення не маю, мені пофіг як ви там живете.
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05.06.2025 14:59 Ответить
100%
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05.06.2025 15:02 Ответить
То есть получается шо рашка, шо Украина относятся к простому населению как к скоту? Нет прав-одни обязанности? Нет денег откупится-умри на войне? Тогда что тут защищать, если стали такими же?
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05.06.2025 15:02 Ответить
Я от вас в жодній темі про тецекашника-хабарника не бачив, хоча для людини, якій душа болить за мобілізаційні процеси, то було б логічно - держава за кілька кліків такого хабарника в базі даних втрачає десятки й сотні військовозобов'язаних.

Але там вас чомусь стандартно нема)
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05.06.2025 15:10 Ответить
Только сегодня нам рапортовали в МО, шо по контракту 18-24 мобилизация идёт с опережением графика?! Это ***** набирает людей в ТЦК?!?!
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05.06.2025 14:55 Ответить
Син пару місяців дорозі на роботу був мобілізований тцк. Вже на навчанні. Потроху втягується. Сам відслужив. Не буде всіляке бидло під час війни бузити, коли ворог на порозі. Таке кодло і на службі не потрібне!!!ї Що там, що тут воно баласт.
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05.06.2025 14:57 Ответить
так навіщо таких наловили? відпустіть їх, бажано з країни.
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05.06.2025 15:01 Ответить
Ти пропонуєш здатися кацапами?!
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05.06.2025 15:09 Ответить
А не надо к гражданам относится как к быдлу.
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05.06.2025 15:03 Ответить
До людини відносяться, як вона того заслуговує Якщо воно верещить ''гдє мая водка, всєх парєжу, пєрєстрєляю,'' то йому ніхто щічку не буде підставляти.
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05.06.2025 15:07 Ответить
Так обычно волают пьяные тыловики и ТЦКуны.
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05.06.2025 15:15 Ответить
У вас рабский менталитет так и не выветрился из головы.

Почему же вы не задали вопрос, как это так сложилось что трое военнослужащих мобилизируют одного гражданского?

Вы же понимаете, что вашего сына мобилизировали просто потому что у него родословная не такая?
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05.06.2025 15:14 Ответить
то тіко студентів на майдані не можна пи*ти, але коли ті студенти через 12 років підросли то вже можна
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05.06.2025 15:02 Ответить
Не дрбре все це, ой не добре(
Спасина Боже.
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05.06.2025 15:07 Ответить
Так звані правоохоронні органи не хочуть нічого сказати з приводу катувань показаних у цьому відео?
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05.06.2025 15:08 Ответить
Про ДВРЗ вже легенди ходять, не позаздриш бусифікованим, котрих туди везуть. Це не розподільчий пункт, а якась міні-ЗОНА...
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05.06.2025 15:15 Ответить
 
 