На одном из сборных пунктов ТЦК Киева произошли беспорядки. Вызвали правоохранителей. ВИДЕО

В Киеве на одном из сборных пунктов произошли беспорядки.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.

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Впоследствии в Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что на сборном пункте Киева во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки.

"Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - говорится в сообщении.

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