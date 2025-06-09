Удержание боевого медика Замрия в ТЦК: ОК "Захід" говорит, что отстраненных на время расследования нет

Отстранение военнослужащих Черновицкого ТЦК на время расследования обстоятельств проверки документов и содержания бывшего боевого медика Романа Замрия (Йода) пока не произошло.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Live) заявил спикер оперативного командования "Захід" Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский, передает Цензор.НЕТ.

"Отстранять от выполнения служебных обязанностей - это прерогатива руководства. Если есть явные признаки преступления или явные признаки того, что должностное лицо может влиять на ход служебного расследования. ... Сейчас такого нет, потому что этим занимается независимая комиссия, которая выясняет факты. Я думаю, что в ближайшее время все обстоятельства будут озвучены", - заявил Домбровский.

Он прокомментировал обвинения Замрия военнослужащих ТЦК в том, что мобилизованные длительное время не имели доступ к еде и воде.

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"Не могу его ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сейчас идет служебное расследование. Если по результатам будет выяснено, что в этом моменте было правонарушение, то соответствующие должностные лица будут привлечены к ответственности", - отметил представитель Сухопутных войск.

Домбровский добавил, что не может комментировать результаты служебного расследования, которое еще не завершилось - сейчас собираются все необходимые показания, факты.

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Зато бывший боевой медик Роман Замрий, из-за конфликта с которым проводится служебная проверка в отношении военных ТЦК, рассказал изданию, что был мобилизован в пятый раз и имеет несколько причин отсрочки от военной службы.

"Это мое пятое возвращение в армию. У меня было три причины (он не уточнил, какие именно. - Ред.) для отсрочки. Почему-то все сосредоточились лишь на одной, а все остальные проигнорировали. Для того, чтобы разобраться с другими, мне нужно было время, и я должен был продемонстрировать доказательства. Я никогда не утверждал, что я был три дня без воды и еды. Только я говорил, еще был три дня, был определенное время без воды и определенное время без еды. Телефон забрали, мне дали возможность позвонить, буквально на минутку-полторы, после чего телефон снова забрали. За эту минутку я сообщил своей сестре и военкому своего города [где я]", - отметил Замрий.

Бывший боевой медик добавил, что в настоящее время не имеет претензий к ТЦК, однако это зависит от процесса расследования и его выводов.

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Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.

Впоследствии в Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия.