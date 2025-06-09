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Новости Конфликт с ТЦК
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Удержание боевого медика Замрия в ТЦК: ОК "Захід" говорит, что отстраненных на время расследования нет

В ВСУ рассказали о расследовании обстоятельств содержания Романа Замрия в ТЦК

Отстранение военнослужащих Черновицкого ТЦК на время расследования обстоятельств проверки документов и содержания бывшего боевого медика Романа Замрия (Йода) пока не произошло.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Live) заявил спикер оперативного командования "Захід" Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский, передает Цензор.НЕТ.

"Отстранять от выполнения служебных обязанностей - это прерогатива руководства. Если есть явные признаки преступления или явные признаки того, что должностное лицо может влиять на ход служебного расследования. ... Сейчас такого нет, потому что этим занимается независимая комиссия, которая выясняет факты. Я думаю, что в ближайшее время все обстоятельства будут озвучены", - заявил Домбровский.

Он прокомментировал обвинения Замрия военнослужащих ТЦК в том, что мобилизованные длительное время не имели доступ к еде и воде.

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"Не могу его ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сейчас идет служебное расследование. Если по результатам будет выяснено, что в этом моменте было правонарушение, то соответствующие должностные лица будут привлечены к ответственности", - отметил представитель Сухопутных войск.

Домбровский добавил, что не может комментировать результаты служебного расследования, которое еще не завершилось - сейчас собираются все необходимые показания, факты.

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Зато бывший боевой медик Роман Замрий, из-за конфликта с которым проводится служебная проверка в отношении военных ТЦК, рассказал изданию, что был мобилизован в пятый раз и имеет несколько причин отсрочки от военной службы.

"Это мое пятое возвращение в армию. У меня было три причины (он не уточнил, какие именно. - Ред.) для отсрочки. Почему-то все сосредоточились лишь на одной, а все остальные проигнорировали. Для того, чтобы разобраться с другими, мне нужно было время, и я должен был продемонстрировать доказательства. Я никогда не утверждал, что я был три дня без воды и еды. Только я говорил, еще был три дня, был определенное время без воды и определенное время без еды. Телефон забрали, мне дали возможность позвонить, буквально на минутку-полторы, после чего телефон снова забрали. За эту минутку я сообщил своей сестре и военкому своего города [где я]", - отметил Замрий.

Бывший боевой медик добавил, что в настоящее время не имеет претензий к ТЦК, однако это зависит от процесса расследования и его выводов.

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Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.

Впоследствии в Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия.

Автор: 

мобилизация (2814) ВСУ (6695) ТЦК (611) Черновицкая область (39)


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Топ комментарии
+13
Хтось здивований?
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09.06.2025 21:31 Ответить
+11
Как быстро переобулся. "Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"- не три дня конечно, больше суток без еды и воды это нормально. ""Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"-этого тоже наверное не было. Когда ждать извинений Романа перед ТЦК? Что в кацапии, что в ...
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09.06.2025 21:42 Ответить
+9
Звісно, чого ж їх відсторонювати? Нікого ж не вбили, а все інше їм можна, вони ж над законом, а навіть якби й вбили - теж нічого страшного. Одним холопом більше, одним менще - взагалі нема різниці. "Лєс рубят - щєпкі летят", як ********** казати на болотах.
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09.06.2025 21:50 Ответить
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Хтось здивований?
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09.06.2025 21:31 Ответить
Не може бути відсторонених в такий час. Військовослужбовці ТЦК мають займатись комплектуванням і соціальною підтримкою. А ми підтримувати їх в нелегкій справі.
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09.06.2025 21:37 Ответить
В принципі, усім причетним військовослужбовцям ТЦК мають оголосити подяку за популяризацію їх нелегкої праці в тилу. Справжні герої тилу!
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09.06.2025 21:46 Ответить
І преміювати обов'язково. Й путівку в найкращий навчальний центр і на бойовий напрямок.
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09.06.2025 21:49 Ответить
Саме так. Бо ці мужні хлопці весь час про це мріють, але та обов'язок перш за все. Сподіваюся нарешті здійсняться їхні мрії опинитися десь на сумському напрямку.
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09.06.2025 21:53 Ответить
ТЦК повинні виконувати свої обов'язки, та мають нести відповідальність за свої злочини!
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09.06.2025 21:46 Ответить
В ТЦК не може бути злочинів. Це кацапське ІПСО. Не потрібно обсирати їх, як кури драбину.
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09.06.2025 21:51 Ответить
Цей Дмитро, напевно, кацапський агент!
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09.06.2025 21:55 Ответить
Как быстро переобулся. "Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"- не три дня конечно, больше суток без еды и воды это нормально. ""Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"-этого тоже наверное не было. Когда ждать извинений Романа перед ТЦК? Что в кацапии, что в ...
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09.06.2025 21:42 Ответить
лоуренс сміт чекає тебе особисто на концерті кабздона
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09.06.2025 21:50 Ответить
???
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09.06.2025 21:59 Ответить
Я не здивуюсь, якщо йому вже чітко пояснили, що не дасть задню - то на нього і його сім'ю чекає дещо не дуже добре.
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09.06.2025 21:53 Ответить
все тцк країни потрібно відсторонити і судити з своїм командуванням як зрадників і шпіонів
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09.06.2025 21:49 Ответить
Звісно, чого ж їх відсторонювати? Нікого ж не вбили, а все інше їм можна, вони ж над законом, а навіть якби й вбили - теж нічого страшного. Одним холопом більше, одним менще - взагалі нема різниці. "Лєс рубят - щєпкі летят", як ********** казати на болотах.
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09.06.2025 21:50 Ответить
Як можна відсторонити таких сумлінних бусифікаторів, які діяли згідно з чітко встановленими інструкціями: побачив поодинокого чоловіка - в бус і на підвал, бо план горить.
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09.06.2025 21:59 Ответить
А що сталось? Так швидко перевзувся. Оббрехав ТЦК, агент раісі? Залякався? Коли чекать вибачень?
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09.06.2025 22:02 Ответить
Це ж не якісь там буряти косоокі, а свої, ріднесенькі
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09.06.2025 22:10 Ответить
Щось швидко перевзувся.

Коли чекати вибачень перед ангелами з ТЦК?

Адже всім відомо що викрадання рандомних цивільних на вулицях, приниження, катування в підвалах тцк здійснення психологічного тиску над беззбройними цивільними - це все ціпсо проплачене московськими агентами.

Майже все чоловіче населення яке сидить по домам боячись вийти на вулицю, щоб не попасти в катівні тцк, дарма боїться. Виходьте шановні, вільно дихайте повітрям Свободи.
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09.06.2025 22:10 Ответить
Чоловіче населення,як ти кажеш - на війні, захищає країну і тих сцикливих недочоловіків, які бояттся вийти на вулицю. Памперс не забудь поміняти)
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09.06.2025 22:38 Ответить
ТЦК певно не Україна нам встановила а якась інша держава. От туди треба і апелювати.
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09.06.2025 22:29 Ответить
Ця корумпована ТЦКшна гниль має право забирати телефони, паспорти і силою когось отримувати ,якщо людина не в розшуку?
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09.06.2025 22:37 Ответить
 
 