Лубинец отреагировал на содержание боевого медика Замрия в течение трех дней в Черновицком ТЦК: направлено обращение в военную прокуратуру
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия о том, что его в течение трех дней удерживали в Черновицком ТЦК.
Об этом Лубинец написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
По словам омбудсмена, его представитель в Черновицкой области обратилась в областной ТЦК и СП для проведения ими служебного расследования.
"Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию для выяснения всех обстоятельств", - рассказал Лубинец.
Кроме этого, уполномоченный выразил отдельное беспокойство относительно информации о содержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными.
"Если факты подтвердятся, требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем. Акцентирую, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства", - подчеркнул омбудсмен.
Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.
Впоследствии в Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.
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Розповідали знайомі, що ввечері побачили як хлопчина 23 роки приблизно втікає від тцк. Впустили його в підїзд і зачинились. То і матючча і погрози наслухались. А хлопець у шоці, говорити не може від страху. Води навіть ковтнути не міг.
Якщо ні, то йди воювати.
Вам очевидно воювати не хочеться. Ну тоді ясно....
Це тягне на деактив на цьому форумі. Ще слово напишіть
Безправні дії тцк це одне, але антиукраїнська пропаганда інше.
Отак якось все вживається у них в головах одночасно.
Така філософія більшості тутуешніх дописувачів. Ви поділяєте її?
то йдеш воювати
от, в чому був, в тому був упаковний, в тому і поїхав до десни! через дврз.
аааа.....
що б не було ніяких питань, об'явлений у розшук!
похер на закони, на конституцію......
Закінчаться військові, що ж, прийдеться воювати і цивільним.... Але ви тут пропонуєте перестати захищатись, капітуляцію...."Вам потрібна ця війна, ви і воюйте" - це ваші слова.... Як нібито це від українців залежить, що війна не закінчується.... Україна захищається, в неї просто не має іншого виходу.