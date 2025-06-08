Лубинец отреагировал на содержание боевого медика Замрия в течение трех дней в Черновицком ТЦК: направлено обращение в военную прокуратуру

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия о том, что его в течение трех дней удерживали в Черновицком ТЦК.

Об этом Лубинец написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, его представитель в Черновицкой области обратилась в областной ТЦК и СП для проведения ими служебного расследования.

"Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию для выяснения всех обстоятельств", - рассказал Лубинец.

Кроме этого, уполномоченный выразил отдельное беспокойство относительно информации о содержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными.

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"Если факты подтвердятся, требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем. Акцентирую, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.

Впоследствии в Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.

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