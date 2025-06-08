РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
3 124 48

Лубинец отреагировал на содержание боевого медика Замрия в течение трех дней в Черновицком ТЦК: направлено обращение в военную прокуратуру

Лубинец об инциденте с ТЦК и боевым медиком в Черновицкой области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия о том, что его в течение трех дней удерживали в Черновицком ТЦК.

Об этом Лубинец написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, его представитель в Черновицкой области обратилась в областной ТЦК и СП для проведения ими служебного расследования.

"Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию для выяснения всех обстоятельств", - рассказал Лубинец.

Кроме этого, уполномоченный выразил отдельное беспокойство относительно информации о содержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными.

Читайте также: Бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку

"Если факты подтвердятся, требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем. Акцентирую, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, ранее бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку.

Впоследствии в Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВВК.

Читайте также: В ТЦК убеждают, что бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий "права на отсрочку не имел"

Автор: 

Лубинец Дмитрий (482) ТЦК (611) Черновицкая область (36)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
А решта що безправні і нелюди ?
Розповідали знайомі, що ввечері побачили як хлопчина 23 роки приблизно втікає від тцк. Впустили його в підїзд і зачинились. То і матючча і погрози наслухались. А хлопець у шоці, говорити не може від страху. Води навіть ковтнути не міг.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:15 Ответить
+15
а те, що кожного дня, кончені тварюки т...к виконують "план" за премію, лубінця не чеше?
от, в чому був, в тому був упаковний, в тому і поїхав до десни! через дврз.
аааа.....
що б не було ніяких питань, об'явлений у розшук!
похер на закони, на конституцію......
показать весь комментарий
08.06.2025 19:20 Ответить
+10
А как быть с обычными мужиками. Только вчера видел видео бунта в одном из подвалов ТЦК. Их мутузил спецназ в красивой форме. У них есть права людини?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине есть военная прокуратура?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:12 Ответить
Немає. Зелені ліквідували.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:21 Ответить
згідно реєстрів у нас нема офіцдіючіх органів бо більшість з них в стадії ліквідіції,розформування,або діють не створенні законом.виконавча,більшість судів,навіть податкова разформовані з 2015 року
показать весь комментарий
08.06.2025 19:28 Ответить
Обратите внимание!Бывшый боёвый медик!ребя не понемаю?!Он уже был на,мясерубке!в чём проблем!Поверьте всех ТЦК отправить нужно на передовую!Ониж тоже быдлы были герои!только в ТЦКА И СИСЬКУ СМОКТАЛИ У ЛЮБИМОЙ!ЗА НАВОРОВАНЫЕ ДЕНЬГИ!!!!!!! В 90-Х При распаде ссср!и создании Независимой Украины!развилась мафия независимая от мусаров!но потом они укоренились до такой степени что если кто из типа ПАЦАНОВ НА ЗОНЕ не МУСАРОК!!! Все смотрящие все их лохи и солдаты!!!!под МУСАРАМИ!!!! ПО ЭТОМУ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСТО ПУСТОТА!!!!ПОЛУЧАЮЩАЯ НАГРАДУ!!!!
показать весь комментарий
08.06.2025 19:33 Ответить
Відреагував, бо справа вже набула розголосу..... 😡
показать весь комментарий
08.06.2025 19:13 Ответить
А решта що безправні і нелюди ?
Розповідали знайомі, що ввечері побачили як хлопчина 23 роки приблизно втікає від тцк. Впустили його в підїзд і зачинились. То і матючча і погрози наслухались. А хлопець у шоці, говорити не може від страху. Води навіть ковтнути не міг.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:15 Ответить
Питати треба - хочеш кацапський член в дупу ?
Якщо ні, то йди воювати.
Вам очевидно воювати не хочеться. Ну тоді ясно....
показать весь комментарий
08.06.2025 19:29 Ответить
А ви виправдовуєте кацапів ?
Це тягне на деактив на цьому форумі. Ще слово напишіть
показать весь комментарий
08.06.2025 19:35 Ответить
Ще раз повторюю.
Безправні дії тцк це одне, але антиукраїнська пропаганда інше.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:37 Ответить
Не дивуйтеся, тут таких багато з роздвоєнням особистості. Вони і за війну до кордонів 91 року (звичайно вони не братимуть участі), і страшенно обурені діями злочинців з тцк (100% обгрунтоване обурення).

Отак якось все вживається у них в головах одночасно.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:50 Ответить
Я майже впевнений, що ті, хто таке пишуть але ще не пенсіонери, не стоять ні на якому обліку, і точно так само поводять себе як ті, кого вони називають "ухилянтами".
показать весь комментарий
08.06.2025 19:57 Ответить
З яких фронтів ти віщуеш?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:49 Ответить
Емм, а якщо людина за Томос і незалежність, але фізично не здатна служити через проблеми зі здоров'ям (які не бачать на ВЛК), то тоді що?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:43 Ответить
То така людина має повне право сидіти на дивані і писати гнівні коменти про "ухилянтів", і відправляти всіх навколо на війну. Нехай замість неї роблять брудну і небезпечну роботу.

Така філософія більшості тутуешніх дописувачів. Ви поділяєте її?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:52 Ответить
питати треба: хочеш розмінований чонгар та зрадників при владі, голосував за зеленського?
то йдеш воювати
показать весь комментарий
08.06.2025 20:08 Ответить
"..Лубінець написав в телеграм...", "...висловив окреме занепокоєння...", "...скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції - для з'ясування всіх обставин..." Це по вашому, відреагував? Це щось типу "...сьогодні неділя, вихідний у мене, а ви тут мозок їбете якимось там військовим, відчепіться"
показать весь комментарий
08.06.2025 19:19 Ответить
а те, що кожного дня, кончені тварюки т...к виконують "план" за премію, лубінця не чеше?
от, в чому був, в тому був упаковний, в тому і поїхав до десни! через дврз.
аааа.....
що б не було ніяких питань, об'явлений у розшук!
похер на закони, на конституцію......
показать весь комментарий
08.06.2025 19:20 Ответить
Премії в тцк не платять, не *****
показать весь комментарий
08.06.2025 19:25 Ответить
а, за що працюєш? за миску щєй?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:29 Ответить
а самі інваліди з тцк кажуть що є...та і депутати кажуть про більш як 2 лярди$
показать весь комментарий
08.06.2025 19:30 Ответить
Тобто, що самостійно "наколядував", те й маєш? Жорстко у вас. Встигаєте хоч "поставки" виконувати?
показать весь комментарий
08.06.2025 20:13 Ответить
Топ новини - черговий стогін по черговому ухилянту. Кацапи підходять до Сум, а у нас тут свобода-демократія, нахєр ТЦК, нахєр мобілізацію - хай син порошенки воює. Дійсно ціла країна суїцидників...
показать весь комментарий
08.06.2025 19:26 Ответить
По- перше, я за те, щоб кожен виконував свої обов'язки - військові, силовики, поліція повинні захищати народ , країну. Замість себе на фронт нікого не посилаю. В кого є бажання та здоров'я, хай ідуть добровольцями. Також за справедливу мобілізацію, по закону...
Закінчаться військові, що ж, прийдеться воювати і цивільним.... Але ви тут пропонуєте перестати захищатись, капітуляцію...."Вам потрібна ця війна, ви і воюйте" - це ваші слова.... Як нібито це від українців залежить, що війна не закінчується.... Україна захищається, в неї просто не має іншого виходу.
показать весь комментарий
08.06.2025 20:09 Ответить
У Києві чи в Лондоні?)) Ппц ти палишся))) Із Аглицької землі точно видніше...
показать весь комментарий
08.06.2025 20:07 Ответить
Дійсно, винні, як завжди, звичайні комбайнери, які відмовляються воювати під знаменами найгеніальніших генералів усіх часів.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:31 Ответить
А чим син порошенкі краще за сина комбайнера і доярки? Галубая кровь? Холопи мають воювать за парашенковські мільярди?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:43 Ответить
Ти називаєш ухилянтом чоловіка, який двічі (в 2014 та 2022) пішов добровольцем і має орден за те що купу військових врятував???
показать весь комментарий
08.06.2025 19:45 Ответить
Чувак, певно, прочитав лише заголовок. А далі - бойовий диван став дибки, і чувак 3,14здонувся дупою на підлогу. Мабуть, дуже боляче...
показать весь комментарий
08.06.2025 21:19 Ответить
"Кацапи підходять до Сум", а ти тут коменти строчиш, і чекаєш, що хтось буде все розгрібати, тільки не ти.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:46 Ответить
А как быть с обычными мужиками. Только вчера видел видео бунта в одном из подвалов ТЦК. Их мутузил спецназ в красивой форме. У них есть права людини?
показать весь комментарий
08.06.2025 19:36 Ответить
права есть у мусоров, блатных, тцк и успешных менеджеров, и у ваты с попами из РПЦ ФСБ есть права их не трогают
показать весь комментарий
08.06.2025 20:42 Ответить
Виходить цей бовдур не бачить того що творять з іншими людьми сволота тцк? Багато людей пишуть скарги і я ка відповідь була чули?Інформація не підтвердилась!!!! Як ПОТУЖНО *****!!!!
показать весь комментарий
08.06.2025 19:40 Ответить
Військова прокуратура? Немає такої структури в Україні...
показать весь комментарий
08.06.2025 19:44 Ответить
А якби не бойовий медик,а роботяга,знятий з автобуса,то міг би і впасти десь і головою вдаритись.
показать весь комментарий
08.06.2025 19:49 Ответить
Лубінець прийде - порядок наведе!
показать весь комментарий
08.06.2025 19:56 Ответить
Правильно робили, що тримали. Я не розумію, чому взагалі він він пішов на "цівілку". Він же був у війську. На яких підставах йому дозволили демобілізацію? Дав командиру на лапу? А той майор, якого били. Чому били - просто так? Мабуть не бажав проходити ВЛК та йти служити. Вот тварина - фаховий військовий, офіцер та 100% ухилянт. Яка мотивація для пересічного, який жодного разу не тримав зброю, мобілізуватись замість таких "майорів".
показать весь комментарий
08.06.2025 21:39 Ответить
висловив окреме занепокоєння - чорт пархатий
показать весь комментарий
08.06.2025 21:58 Ответить
 
 