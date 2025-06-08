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Новини Конфлікт із ТЦК
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Лубінець відреагував на утримання бойового медика Замрія впродовж трьох днів у Чернівецькому ТЦК: скеровано звернення до військової прокуратури

Лубінець про інцидент з ТЦК та бойовим медиком в Чернівецькій області

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія про те, що його впродовж трьох днів утримували в Чернівецькому ТЦК. 

Про це Лубінець написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, його представниця в Чернівецькій області звернулася до обласного ТЦК та СП для проведення ними службового розслідування.

"Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції - для з’ясування всіх обставин", - розповів Лубінець.

Окрім цього, уповноважений висловив окреме занепокоєння щодо інформації про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними.

Читайте також: Колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку

"Якщо факти підтвердяться - вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі. Акцентую, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства", - наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.

Згодом у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Читайте також: У ТЦК переконують, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій "права на відстрочку не мав"

Автор: 

Лубінець Дмитро (616) ТЦК та СП (656) Чернівецька область (41)


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Топ коментарі
+15
А решта що безправні і нелюди ?
Розповідали знайомі, що ввечері побачили як хлопчина 23 роки приблизно втікає від тцк. Впустили його в підїзд і зачинились. То і матючча і погрози наслухались. А хлопець у шоці, говорити не може від страху. Води навіть ковтнути не міг.
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08.06.2025 19:15 Відповісти
+14
а те, що кожного дня, кончені тварюки т...к виконують "план" за премію, лубінця не чеше?
от, в чому був, в тому був упаковний, в тому і поїхав до десни! через дврз.
аааа.....
що б не було ніяких питань, об'явлений у розшук!
похер на закони, на конституцію......
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08.06.2025 19:20 Відповісти
+9
а, за що працюєш? за миску щєй?
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08.06.2025 19:29 Відповісти
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В Украине есть военная прокуратура?
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08.06.2025 19:12 Відповісти
Немає. Зелені ліквідували.
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08.06.2025 19:21 Відповісти
згідно реєстрів у нас нема офіцдіючіх органів бо більшість з них в стадії ліквідіції,розформування,або діють не створенні законом.виконавча,більшість судів,навіть податкова разформовані з 2015 року
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08.06.2025 19:28 Відповісти
Обратите внимание!Бывшый боёвый медик!ребя не понемаю?!Он уже был на,мясерубке!в чём проблем!Поверьте всех ТЦК отправить нужно на передовую!Ониж тоже быдлы были герои!только в ТЦКА И СИСЬКУ СМОКТАЛИ У ЛЮБИМОЙ!ЗА НАВОРОВАНЫЕ ДЕНЬГИ!!!!!!! В 90-Х При распаде ссср!и создании Независимой Украины!развилась мафия независимая от мусаров!но потом они укоренились до такой степени что если кто из типа ПАЦАНОВ НА ЗОНЕ не МУСАРОК!!! Все смотрящие все их лохи и солдаты!!!!под МУСАРАМИ!!!! ПО ЭТОМУ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСТО ПУСТОТА!!!!ПОЛУЧАЮЩАЯ НАГРАДУ!!!!
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08.06.2025 19:33 Відповісти
Відреагував, бо справа вже набула розголосу..... 😡
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08.06.2025 19:13 Відповісти
А решта що безправні і нелюди ?
Розповідали знайомі, що ввечері побачили як хлопчина 23 роки приблизно втікає від тцк. Впустили його в підїзд і зачинились. То і матючча і погрози наслухались. А хлопець у шоці, говорити не може від страху. Води навіть ковтнути не міг.
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08.06.2025 19:15 Відповісти
Питати треба - хочеш кацапський член в дупу ?
Якщо ні, то йди воювати.
Вам очевидно воювати не хочеться. Ну тоді ясно....
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08.06.2025 19:29 Відповісти
А ви виправдовуєте кацапів ?
Це тягне на деактив на цьому форумі. Ще слово напишіть
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08.06.2025 19:35 Відповісти
Ще раз повторюю.
Безправні дії тцк це одне, але антиукраїнська пропаганда інше.
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08.06.2025 19:37 Відповісти
Не дивуйтеся, тут таких багато з роздвоєнням особистості. Вони і за війну до кордонів 91 року (звичайно вони не братимуть участі), і страшенно обурені діями злочинців з тцк (100% обгрунтоване обурення).

Отак якось все вживається у них в головах одночасно.
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08.06.2025 19:50 Відповісти
Я майже впевнений, що ті, хто таке пишуть але ще не пенсіонери, не стоять ні на якому обліку, і точно так само поводять себе як ті, кого вони називають "ухилянтами".
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08.06.2025 19:57 Відповісти
З яких фронтів ти віщуеш?
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08.06.2025 19:49 Відповісти
Емм, а якщо людина за Томос і незалежність, але фізично не здатна служити через проблеми зі здоров'ям (які не бачать на ВЛК), то тоді що?
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08.06.2025 19:43 Відповісти
То така людина має повне право сидіти на дивані і писати гнівні коменти про "ухилянтів", і відправляти всіх навколо на війну. Нехай замість неї роблять брудну і небезпечну роботу.

Така філософія більшості тутуешніх дописувачів. Ви поділяєте її?
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08.06.2025 19:52 Відповісти
питати треба: хочеш розмінований чонгар та зрадників при владі, голосував за зеленського?
то йдеш воювати
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08.06.2025 20:08 Відповісти
"..Лубінець написав в телеграм...", "...висловив окреме занепокоєння...", "...скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції - для з'ясування всіх обставин..." Це по вашому, відреагував? Це щось типу "...сьогодні неділя, вихідний у мене, а ви тут мозок їбете якимось там військовим, відчепіться"
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08.06.2025 19:19 Відповісти
а те, що кожного дня, кончені тварюки т...к виконують "план" за премію, лубінця не чеше?
от, в чому був, в тому був упаковний, в тому і поїхав до десни! через дврз.
аааа.....
що б не було ніяких питань, об'явлений у розшук!
похер на закони, на конституцію......
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08.06.2025 19:20 Відповісти
Премії в тцк не платять, не *****
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08.06.2025 19:25 Відповісти
а, за що працюєш? за миску щєй?
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08.06.2025 19:29 Відповісти
а самі інваліди з тцк кажуть що є...та і депутати кажуть про більш як 2 лярди$
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08.06.2025 19:30 Відповісти
Тобто, що самостійно "наколядував", те й маєш? Жорстко у вас. Встигаєте хоч "поставки" виконувати?
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08.06.2025 20:13 Відповісти
Топ новини - черговий стогін по черговому ухилянту. Кацапи підходять до Сум, а у нас тут свобода-демократія, нахєр ТЦК, нахєр мобілізацію - хай син порошенки воює. Дійсно ціла країна суїцидників...
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08.06.2025 19:26 Відповісти
По- перше, я за те, щоб кожен виконував свої обов'язки - військові, силовики, поліція повинні захищати народ , країну. Замість себе на фронт нікого не посилаю. В кого є бажання та здоров'я, хай ідуть добровольцями. Також за справедливу мобілізацію, по закону...
Закінчаться військові, що ж, прийдеться воювати і цивільним.... Але ви тут пропонуєте перестати захищатись, капітуляцію...."Вам потрібна ця війна, ви і воюйте" - це ваші слова.... Як нібито це від українців залежить, що війна не закінчується.... Україна захищається, в неї просто не має іншого виходу.
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08.06.2025 20:09 Відповісти
У Києві чи в Лондоні?)) Ппц ти палишся))) Із Аглицької землі точно видніше...
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08.06.2025 20:07 Відповісти
Дійсно, винні, як завжди, звичайні комбайнери, які відмовляються воювати під знаменами найгеніальніших генералів усіх часів.
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08.06.2025 19:31 Відповісти
А чим син порошенкі краще за сина комбайнера і доярки? Галубая кровь? Холопи мають воювать за парашенковські мільярди?
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08.06.2025 19:43 Відповісти
Ти називаєш ухилянтом чоловіка, який двічі (в 2014 та 2022) пішов добровольцем і має орден за те що купу військових врятував???
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08.06.2025 19:45 Відповісти
Чувак, певно, прочитав лише заголовок. А далі - бойовий диван став дибки, і чувак 3,14здонувся дупою на підлогу. Мабуть, дуже боляче...
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08.06.2025 21:19 Відповісти
"Кацапи підходять до Сум", а ти тут коменти строчиш, і чекаєш, що хтось буде все розгрібати, тільки не ти.
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08.06.2025 19:46 Відповісти
А как быть с обычными мужиками. Только вчера видел видео бунта в одном из подвалов ТЦК. Их мутузил спецназ в красивой форме. У них есть права людини?
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08.06.2025 19:36 Відповісти
права есть у мусоров, блатных, тцк и успешных менеджеров, и у ваты с попами из РПЦ ФСБ есть права их не трогают
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08.06.2025 20:42 Відповісти
Виходить цей бовдур не бачить того що творять з іншими людьми сволота тцк? Багато людей пишуть скарги і я ка відповідь була чули?Інформація не підтвердилась!!!! Як ПОТУЖНО *****!!!!
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08.06.2025 19:40 Відповісти
Військова прокуратура? Немає такої структури в Україні...
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08.06.2025 19:44 Відповісти
А якби не бойовий медик,а роботяга,знятий з автобуса,то міг би і впасти десь і головою вдаритись.
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08.06.2025 19:49 Відповісти
Лубінець прийде - порядок наведе!
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08.06.2025 19:56 Відповісти
 
 