Лубінець відреагував на утримання бойового медика Замрія впродовж трьох днів у Чернівецькому ТЦК: скеровано звернення до військової прокуратури
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія про те, що його впродовж трьох днів утримували в Чернівецькому ТЦК.
Про це Лубінець написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
За словами омбудсмена, його представниця в Чернівецькій області звернулася до обласного ТЦК та СП для проведення ними службового розслідування.
"Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції - для з’ясування всіх обставин", - розповів Лубінець.
Окрім цього, уповноважений висловив окреме занепокоєння щодо інформації про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними.
"Якщо факти підтвердяться - вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі. Акцентую, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства", - наголосив омбудсмен.
Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.
Згодом у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.
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Розповідали знайомі, що ввечері побачили як хлопчина 23 роки приблизно втікає від тцк. Впустили його в підїзд і зачинились. То і матючча і погрози наслухались. А хлопець у шоці, говорити не може від страху. Води навіть ковтнути не міг.
Якщо ні, то йди воювати.
Вам очевидно воювати не хочеться. Ну тоді ясно....
Це тягне на деактив на цьому форумі. Ще слово напишіть
Безправні дії тцк це одне, але антиукраїнська пропаганда інше.
Отак якось все вживається у них в головах одночасно.
Така філософія більшості тутуешніх дописувачів. Ви поділяєте її?
то йдеш воювати
от, в чому був, в тому був упаковний, в тому і поїхав до десни! через дврз.
аааа.....
що б не було ніяких питань, об'явлений у розшук!
похер на закони, на конституцію......
Закінчаться військові, що ж, прийдеться воювати і цивільним.... Але ви тут пропонуєте перестати захищатись, капітуляцію...."Вам потрібна ця війна, ви і воюйте" - це ваші слова.... Як нібито це від українців залежить, що війна не закінчується.... Україна захищається, в неї просто не має іншого виходу.