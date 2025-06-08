Лубінець відреагував на утримання бойового медика Замрія впродовж трьох днів у Чернівецькому ТЦК: скеровано звернення до військової прокуратури

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія про те, що його впродовж трьох днів утримували в Чернівецькому ТЦК.

Про це Лубінець написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, його представниця в Чернівецькій області звернулася до обласного ТЦК та СП для проведення ними службового розслідування.

"Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції - для з’ясування всіх обставин", - розповів Лубінець.

Окрім цього, уповноважений висловив окреме занепокоєння щодо інформації про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними.

Читайте також: Колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку

"Якщо факти підтвердяться - вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі. Акцентую, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства", - наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.

Згодом у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Читайте також: У ТЦК переконують, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій "права на відстрочку не мав"