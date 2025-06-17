Наши артиллеристы уничтожили 9 укрытий противника, 2 пункта управления БПЛА и 3 группы пехоты. ВИДЕО

Артиллеристы пограничной бригады "Помста" нанесли сокрушительные удары по скоплениям врага сразу на трех направлениях.

Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что расчеты пушек комендатуры огневой поддержки успешно ликвидируют скопления вражеских сил на Краматорском, Купянском направлениях и в районе Серебрянского лесничества.

"В результате слаженной и профессиональной работы артиллеристов уничтожено девять укрытий противника, два пункта управления БПЛА и три группы вражеской пехоты", - говорится в сообщении.

