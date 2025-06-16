РУС
Танкисты 5-й ОВМБр прямой наводкой уничтожили укрытия российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении экипаж танка "Херсон" из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямой наводкой уничтожил укрытие российских захватчиков.

Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это была "четкая работа, точный огонь и холодный расчет". Результатом действий танкистов стали выжженные позиции и деморализованный противник.

Показали решительные санкции! 💥💥
Вот так лучше тысяч слов во всех инстанциях
16.06.2025 21:40 Ответить
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Т Г Шевченко
Слава Україні!!
16.06.2025 21:49 Ответить
Гарно розібрали укриття, хєр їм а не сон поки не згинуть з нашої землі.
16.06.2025 21:59 Ответить
Вони канєшна молодці, але КАКОГО КУЯ? Чому полізли на пряму, ризикуючи людьми і технікою? Чому не розібрали хатинку з закритої позиції? Тут вже виїхати 5 км від підарів на танку дуже небезпечно!
16.06.2025 22:11 Ответить
Молодці танкісти!
16.06.2025 23:41 Ответить
Порядок у танкових військах ЗСУ !
17.06.2025 08:29 Ответить
ХЕРСОН - НАШ! Честь Танководам!
17.06.2025 11:25 Ответить
 
 