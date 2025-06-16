4 521 7
Танкисты 5-й ОВМБр прямой наводкой уничтожили укрытия российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении экипаж танка "Херсон" из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямой наводкой уничтожил укрытие российских захватчиков.
Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это была "четкая работа, точный огонь и холодный расчет". Результатом действий танкистов стали выжженные позиции и деморализованный противник.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот так лучше тысяч слов во всех инстанциях
Слава Україні!!