Танкисты 5-й ОВМБр прямой наводкой уничтожили укрытия российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении экипаж танка "Херсон" из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямой наводкой уничтожил укрытие российских захватчиков.

Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это была "четкая работа, точный огонь и холодный расчет". Результатом действий танкистов стали выжженные позиции и деморализованный противник.

