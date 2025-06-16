УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5263 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
4 521 7

Танкісти 5 ОВМБр прямою наводкою знищили укриття російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку екіпаж танка "Херсон" з 1-го танкового батальйону 5-ої окремої важкої механізованої бригади прямою наводкою знищив укриття російських загарбників.

Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це була "чітка робота, точний вогонь та холодний розрахунок". Результатом дій танкістів стали випалені позиції та деморалізований противник.

Дивіться: Наші захисники атакували російську РСЗВ БМ-21 "Град", заряджену хімічною зброєю: відбулась детонація. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) знищення (8279)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Показали решительные санкции! 💥💥
Вот так лучше тысяч слов во всех инстанциях
показати весь коментар
16.06.2025 21:40 Відповісти
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Т Г Шевченко
Слава Україні!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:49 Відповісти
Гарно розібрали укриття, хєр їм а не сон поки не згинуть з нашої землі.
показати весь коментар
16.06.2025 21:59 Відповісти
Вони канєшна молодці, але КАКОГО КУЯ? Чому полізли на пряму, ризикуючи людьми і технікою? Чому не розібрали хатинку з закритої позиції? Тут вже виїхати 5 км від підарів на танку дуже небезпечно!
показати весь коментар
16.06.2025 22:11 Відповісти
Молодці танкісти!
показати весь коментар
16.06.2025 23:41 Відповісти
Порядок у танкових військах ЗСУ !
показати весь коментар
17.06.2025 08:29 Відповісти
ХЕРСОН - НАШ! Честь Танководам!
показати весь коментар
17.06.2025 11:25 Відповісти
 
 