Танкісти 5 ОВМБр прямою наводкою знищили укриття російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку екіпаж танка "Херсон" з 1-го танкового батальйону 5-ої окремої важкої механізованої бригади прямою наводкою знищив укриття російських загарбників.

Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це була "чітка робота, точний вогонь та холодний розрахунок". Результатом дій танкістів стали випалені позиції та деморалізований противник.

Дивіться: Наші захисники атакували російську РСЗВ БМ-21 "Град", заряджену хімічною зброєю: відбулась детонація. ВIДЕО