4 521 7
Танкісти 5 ОВМБр прямою наводкою знищили укриття російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку екіпаж танка "Херсон" з 1-го танкового батальйону 5-ої окремої важкої механізованої бригади прямою наводкою знищив укриття російських загарбників.
Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це була "чітка робота, точний вогонь та холодний розрахунок". Результатом дій танкістів стали випалені позиції та деморалізований противник.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот так лучше тысяч слов во всех инстанциях
Слава Україні!!