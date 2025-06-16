Наші захисники атакували російську РСЗВ БМ-21 "Град", заряджену хімічною зброєю: відбулась детонація. ВIДЕО

Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ БМ-21 "Град", яка готувалася до залпу на Донеччині.

У спілкуванні між собою росіяни закликали одне одного ховатися і вдягати протигази, бо згідно з перехопленими розмовами окупантів, установка була заряджена хімічними боєприпасами, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат заховався у лісі на Донеччині та застрелився з автомата. ВIДЕО