Наші захисники атакували російську РСЗВ БМ-21 "Град", заряджену хімічною зброєю: відбулась детонація. ВIДЕО
Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ БМ-21 "Град", яка готувалася до залпу на Донеччині.
У спілкуванні між собою росіяни закликали одне одного ховатися і вдягати протигази, бо згідно з перехопленими розмовами окупантів, установка була заряджена хімічними боєприпасами, передає Цензор.НЕТ.
Але це не хімічно зброя.
Як наголошували у Генштабі ЗСУ, використанням хімічної зброї https://suspilne.media/853861-genstab-u-veresni-zafiksuvali-250-vipadkiv-zastosuvanna-himicnih-***********-proti-sil-oboroni/ РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.