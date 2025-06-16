УКР
Наші захисники атакували російську РСЗВ БМ-21 "Град", заряджену хімічною зброєю: відбулась детонація. ВIДЕО

Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ БМ-21 "Град", яка готувалася до залпу на Донеччині.

У спілкуванні між собою росіяни закликали одне одного ховатися і вдягати протигази, бо згідно з перехопленими розмовами окупантів, установка була заряджена хімічними боєприпасами, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат заховався у лісі на Донеччині та застрелився з автомата. ВIДЕО

армія рф (18773) знищення (8279) РСЗВ (230)
Топ коментарі
+12
чим більше дохне московітської болотної гнилі та падалі - тим ліпше
16.06.2025 20:24 Відповісти
+8
П@дараси.
16.06.2025 20:22 Відповісти
+8
Торік France24 опублікувала https://suspilne.media/853861-genstab-u-veresni-zafiksuvali-250-vipadkiv-zastosuvanna-himicnih-***********-proti-sil-oboroni/ матеріал про хімічну зброю, яку РФ використовує у війні проти України. Йшлося про хлорпікрин - сльозогінний та задушливий газ, використання якого заборонено міжнародним правом. Під час Першої світової війни, у 1916 році, росіяни застосували цю речовину першими з учасників протистояння, уже за ними - Франція та Німеччина. Тоді хлорпікрин використовували, щоб змусити ворожих солдатів зняти протигази - пояснив у коментарі France24 Роб Чілкотт, керівник відділу токсикології Університету Гартфордшира. Після на солдатів спрямовували іприт, більш небезпечну хімічну зброю.

Як наголошували у Генштабі ЗСУ, використанням хімічної зброї https://suspilne.media/853861-genstab-u-veresni-zafiksuvali-250-vipadkiv-zastosuvanna-himicnih-***********-proti-sil-oboroni/ РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
16.06.2025 21:30 Відповісти
П@дараси.
16.06.2025 20:22 Відповісти
Красівоє. Мабуть с термобаричними БЧ.
Але це не хімічно зброя.
16.06.2025 20:22 Відповісти
Сам придумав, сам спростував
16.06.2025 20:30 Відповісти
Що? Що?
16.06.2025 20:34 Відповісти
чим більше дохне московітської болотної гнилі та падалі - тим ліпше
16.06.2025 20:24 Відповісти
Шкода, що за такої температури більшість хімречовин розпадаються. Але екіпажу мало вистачити і без хімії.
16.06.2025 20:39 Відповісти
Нема там ніякої хімії. Хімічну зброю (9Н56 - с советским V-газом, 9Н57 - с зарином, 9Н58 - с зоманом) ніхто не використовував. І не буде.
16.06.2025 21:01 Відповісти
У березні заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер повідомляв, що від початку повномасштабної війни https://suspilne.media/963197-armia-rf-za-tri-roki-povnomasstabnoi-vijni-majze-7-tisac-raziv-zastosuvala-proti-zsu-himicni-**********/ армія РФ понад 6 900 разів застосувала ********** проти ЗСУ, які містять небезпечні хімічні речовини.
16.06.2025 21:29 Відповісти
вони сльозогінні виориствують, а їх теж заборонено використовувати у військових діях.
16.06.2025 23:41 Відповісти
Не понимаю? почему всу не применяет химическое оружие против россиян, если россияне его применяют против всу, в этой войне победит самый хитрый, самый подлый . чтобы победить чудовище надо быть более страшным чудовищем. смерть москалям
16.06.2025 20:41 Відповісти
Головне не перетворитися на чудовисько в процесі боротьби. Інакше вийде заміна чудовиська, а не перемога.
16.06.2025 20:51 Відповісти
Предложи ещё выбросить оружие, поднять руки и сдаться москалям
17.06.2025 09:03 Відповісти
Тому що хімічна зброя це з військової точки зору повне лайно. Но якщо її використати, то жоден наш союзник жодної корисної зброї нам більше не поставить.
16.06.2025 21:04 Відповісти
Конечно, просто так миллиарды долларов были потрачены на изучение химического оружия, говно, а не оружие. Союзники нам будут помогать, потому что, если не мы, следующие они и как-то никакому правительству не хочется наблюдать, как их граждан разрывает пятисот килограммовые тысячные бомбы вот политики западных страны помогают нам, а не потому что украинци ведут войну согласно международного права.
17.06.2025 09:08 Відповісти
Нехай кацапня сама *******...
16.06.2025 20:47 Відповісти
А підари хоч нюхнули?
16.06.2025 21:43 Відповісти
паскуди кацапські.
16.06.2025 23:38 Відповісти
Нарешті К-2!!!!! Влучайте й надалі!!!
17.06.2025 11:28 Відповісти
 
 