10 877 29
Російський солдат заховався у лісі на Донеччині та застрелився з автомата. ВIДЕО
Аеророзвідники окремого 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" на Покровському напрямку на Донеччині зафільмували самогубство російського солдата.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Urs
показати весь коментар16.06.2025 18:09 Відповісти Посилання
+13 Михайло Иляш
показати весь коментар16.06.2025 18:04 Відповісти Посилання
+11 Sсhool Bus
показати весь коментар16.06.2025 18:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, воно і до кращого, щоб дронів не марнувати Українцям, на подібне лайно з московїї!! Усьо ж, па Плану ****** і так па дамашнєму ??!?!