УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7766 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
10 877 29

Російський солдат заховався у лісі на Донеччині та застрелився з автомата. ВIДЕО

Аеророзвідники окремого 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" на Покровському напрямку на Донеччині зафільмували самогубство російського солдата.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Сили оборони знищили майже 20 тисяч одиниць автотехніки окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) самогубство (663)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
тут краєвиди красивіші.
показати весь коментар
16.06.2025 18:09 Відповісти
+13
НАШО вони йдуть сюди щоб застрелитись? - стріляйтесь в себе в Сибірі та й
показати весь коментар
16.06.2025 18:04 Відповісти
+11
Ну шо тут скажеш? Молодець.
показати весь коментар
16.06.2025 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАШО вони йдуть сюди щоб застрелитись? - стріляйтесь в себе в Сибірі та й
показати весь коментар
16.06.2025 18:04 Відповісти
тут краєвиди красивіші.
показати весь коментар
16.06.2025 18:09 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали
показати весь коментар
17.06.2025 11:37 Відповісти
так там не заплОТЮТЬ
показати весь коментар
16.06.2025 18:56 Відповісти
Самовбивцям не виплачують компенсації, хіба що можливо йому виплатили за підписання контракту і він перевів гроші сім'ї.
показати весь коментар
16.06.2025 19:45 Відповісти
Бравый вояк - оружие из рук не выпустил
показати весь коментар
16.06.2025 21:22 Відповісти
Ну шо тут скажеш? Молодець.
показати весь коментар
16.06.2025 18:05 Відповісти
Чи не мігло це біосміття задвухсотитись у себе вдома на россії ? Навішо він нам отруює екологію?
показати весь коментар
16.06.2025 18:06 Відповісти
частково це компенсується через внесення добрив кабанами, які його з'їдять.
показати весь коментар
16.06.2025 18:12 Відповісти
Бурят? Как я рад.
показати весь коментар
16.06.2025 18:10 Відповісти
Скоріше удмурт ,або чуваш, мордвин, башкир , коміпермяк, ......!
показати весь коментар
16.06.2025 18:26 Відповісти
марі....
показати весь коментар
16.06.2025 18:57 Відповісти
Просто руцкій.
показати весь коментар
16.06.2025 20:05 Відповісти
Не москвич точно
показати весь коментар
16.06.2025 21:24 Відповісти
Совість заїла московита, за свої криваві злочини в Україні?!???
Ну, воно і до кращого, щоб дронів не марнувати Українцям, на подібне лайно з московїї!! Усьо ж, па Плану ****** і так па дамашнєму ??!?!
показати весь коментар
16.06.2025 18:13 Відповісти
Мабуть, сруськай калмик або сруськай удмурт!? Ото начитався убогий, отого толстоєвськага, і ось тобі, і прєсьуплєніє, і наказаніє?!?
показати весь коментар
16.06.2025 18:16 Відповісти
Чому не вбити одного чи десять командирів щоб нема було кому посилати на війну?
показати весь коментар
16.06.2025 18:19 Відповісти
по ходу або бурят , або гвардія пухляка( *в концерт без билета).
показати весь коментар
16.06.2025 18:20 Відповісти
Хорошая свинособака. Надо было переводчик огня на короткую очередь поставить- так красивее.
показати весь коментар
16.06.2025 18:28 Відповісти
руский ухилянт?
показати весь коментар
16.06.2025 18:33 Відповісти
Він зміг вийти,він це зробив.Панфілофець 29-й
показати весь коментар
16.06.2025 18:47 Відповісти
Еще минус одно.
показати весь коментар
16.06.2025 18:48 Відповісти
тут верю
показати весь коментар
16.06.2025 20:24 Відповісти
Дебіл, ***... Застрели командирів - і живи спокійно.
показати весь коментар
16.06.2025 20:37 Відповісти
сильно його свої зашугали
показати весь коментар
16.06.2025 20:52 Відповісти
на нозі видно турнікет. скоріше за все зрозумів що ні еваку ні обезболу небуде . от і вкоротив собі віку. доволі таки егоістично. знайдуть його свої , зрозуміють як здох і ніякого платні його рідні не буде. може ще й оштрафують на додачу. заберуть ту сумнозвісну білу ладу що ті за свої самі србі купували
показати весь коментар
16.06.2025 21:08 Відповісти
кращий, ой.. став краще)))
показати весь коментар
16.06.2025 22:41 Відповісти
кончений удмурт чи якут
показати весь коментар
17.06.2025 08:58 Відповісти
Атим часом число доларових міліардерів в рф перевалило за 100!
показати весь коментар
17.06.2025 09:13 Відповісти
 
 