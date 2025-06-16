РУС
Российский солдат спрятался в лесу на Донетчине и застрелился из автомата. ВИДЕО

Аэроразведчики отдельного 108-го батальона "Волки Да Винчи" на Покровском направлении в Донецкой области сняли самоубийство российского солдата.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20620) самоубийство (1029)
НАШО вони йдуть сюди щоб застрелитись? - стріляйтесь в себе в Сибірі та й
16.06.2025 18:04 Ответить
тут краєвиди красивіші.
16.06.2025 18:09 Ответить
Добре хоч люди не пострадали
17.06.2025 11:37 Ответить
так там не заплОТЮТЬ
16.06.2025 18:56 Ответить
Самовбивцям не виплачують компенсації, хіба що можливо йому виплатили за підписання контракту і він перевів гроші сім'ї.
16.06.2025 19:45 Ответить
Бравый вояк - оружие из рук не выпустил
16.06.2025 21:22 Ответить
Ну шо тут скажеш? Молодець.
16.06.2025 18:05 Ответить
Чи не мігло це біосміття задвухсотитись у себе вдома на россії ? Навішо він нам отруює екологію?
16.06.2025 18:06 Ответить
частково це компенсується через внесення добрив кабанами, які його з'їдять.
16.06.2025 18:12 Ответить
Бурят? Как я рад.
16.06.2025 18:10 Ответить
Скоріше удмурт ,або чуваш, мордвин, башкир , коміпермяк, ......!
16.06.2025 18:26 Ответить
марі....
16.06.2025 18:57 Ответить
Просто руцкій.
16.06.2025 20:05 Ответить
Не москвич точно
16.06.2025 21:24 Ответить
Совість заїла московита, за свої криваві злочини в Україні?!???
Ну, воно і до кращого, щоб дронів не марнувати Українцям, на подібне лайно з московїї!! Усьо ж, па Плану ****** і так па дамашнєму ??!?!
16.06.2025 18:13 Ответить
Мабуть, сруськай калмик або сруськай удмурт!? Ото начитався убогий, отого толстоєвськага, і ось тобі, і прєсьуплєніє, і наказаніє?!?
16.06.2025 18:16 Ответить
Чому не вбити одного чи десять командирів щоб нема було кому посилати на війну?
16.06.2025 18:19 Ответить
по ходу або бурят , або гвардія пухляка( *в концерт без билета).
16.06.2025 18:20 Ответить
Хорошая свинособака. Надо было переводчик огня на короткую очередь поставить- так красивее.
16.06.2025 18:28 Ответить
руский ухилянт?
16.06.2025 18:33 Ответить
Він зміг вийти,він це зробив.Панфілофець 29-й
16.06.2025 18:47 Ответить
Еще минус одно.
16.06.2025 18:48 Ответить
тут верю
16.06.2025 20:24 Ответить
Дебіл, ***... Застрели командирів - і живи спокійно.
16.06.2025 20:37 Ответить
сильно його свої зашугали
16.06.2025 20:52 Ответить
на нозі видно турнікет. скоріше за все зрозумів що ні еваку ні обезболу небуде . от і вкоротив собі віку. доволі таки егоістично. знайдуть його свої , зрозуміють як здох і ніякого платні його рідні не буде. може ще й оштрафують на додачу. заберуть ту сумнозвісну білу ладу що ті за свої самі србі купували
16.06.2025 21:08 Ответить
кращий, ой.. став краще)))
16.06.2025 22:41 Ответить
кончений удмурт чи якут
17.06.2025 08:58 Ответить
Атим часом число доларових міліардерів в рф перевалило за 100!
17.06.2025 09:13 Ответить
 
 