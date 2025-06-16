Силы обороны уничтожили почти 20 тысяч единиц автотехники оккупантов с начала года, - Сырский. ВИДЕО

Только с начала года Силы обороны Украины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ. Сырский поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную, точную и результативную боевую работу.

"Это - тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, которые сгорели, так и не добравшись до врага", - подчеркнул Главнокомандующий.

