5 009 5
Силы обороны уничтожили почти 20 тысяч единиц автотехники оккупантов с начала года, - Сырский. ВИДЕО
Только с начала года Силы обороны Украины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ. Сырский поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную, точную и результативную боевую работу.
"Это - тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, которые сгорели, так и не добравшись до врага", - подчеркнул Главнокомандующий.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий16.06.2025 17:25 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Alex K #531926
показать весь комментарий16.06.2025 17:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mikola Mazurenko
показать весь комментарий16.06.2025 18:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Юрий #499168
показать весь комментарий16.06.2025 19:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль