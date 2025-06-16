РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8149 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
5 009 5

Силы обороны уничтожили почти 20 тысяч единиц автотехники оккупантов с начала года, - Сырский. ВИДЕО

Только с начала года Силы обороны Украины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ. Сырский поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную, точную и результативную боевую работу.

"Это - тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, которые сгорели, так и не добравшись до врага", - подчеркнул Главнокомандующий.

Смотрите: Пограничники поразили вражеские комплексы наблюдения, антенну, опорные пункты и 5 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20620) уничтожение (7961) ВСУ (6922) Александр Сырский (722)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кому потрібна "туфта сирого " про якісь досягнення.і ні слова про те.а скільки ж української території за час його призначення було окуповано рашистом??Чи не по "зеленій оманській домовленості з куйлом"???
показать весь комментарий
16.06.2025 17:25 Ответить
Це суто військова техніка,чи всіляки колимаги які здатні пересуватись,ось у чому питання?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:33 Ответить
Велосипедів і самокатів? Хоч би мовчав. Де удари по НПЗ?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:34 Ответить
********.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:53 Ответить
 
 