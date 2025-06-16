РУС
Пограничники поразили вражеские комплексы наблюдения, антенну, опорные пункты и 5 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Воины разведывательно-ударных БпЛА и минометчики бригады "Гарт", на Волчанском направлении, поразили вражеские комплексы наблюдения, антенну, опорные пункты и пятерых российских пехотинцев.

Соответствующие кадры боевой работы опубликованы на канале Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.

