Пограничники поразили вражеские комплексы наблюдения, антенну, опорные пункты и 5 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Воины разведывательно-ударных БпЛА и минометчики бригады "Гарт", на Волчанском направлении, поразили вражеские комплексы наблюдения, антенну, опорные пункты и пятерых российских пехотинцев.
Соответствующие кадры боевой работы опубликованы на канале Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.
