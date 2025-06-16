УКР
Прикордонники уразили ворожі комплекси спостереження, антену, опорні пункти та 5 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Воїни розвідувально-ударних БпЛА та мінометники бригади "Гарт", на Вовчанському напрямку, уразили ворожі комплекси спостереження, антену, опорні пункти та п’ятьох російських піхотинців.

Відповідні кадри бойової роботи опубліковані на каналі Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

