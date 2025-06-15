УКР
На Кінбурнській косі воїни ССО завдали удару по ворожому транспорту: відбувалася детонація. ВIДЕО

На Кінбурнській косі воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по ворожому транспорту.

Детонація виявилась потужною — уламки розлетілися, а саму машину буквально розірвало. Уламки горіли ще довго, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18766) знищення (8270) ССО Сили спеціальних операцій (561) Кінбурнська коса (26)
Відмінна робота!
15.06.2025 17:48 Відповісти
Щось дуже цікаве перевозили орки , похоже на БК
15.06.2025 17:50 Відповісти
Хароший рузкій-мьортвий рузкій👍
15.06.2025 17:55 Відповісти
Точно, що не черешні везли.
15.06.2025 17:55 Відповісти
Дині
15.06.2025 23:46 Відповісти
за роки косу кацапи засруть своїм металоломом настільки, що він там буде валяться ще десятиріччями після звільнення. Заповіднику вже приходить *******.
15.06.2025 17:59 Відповісти
"Сначала ему оторваро, отолваро ногу, а потом он уже догорал.."
15.06.2025 18:01 Відповісти
И в отрванную ногу кричал: "Дайте еще пару доз, под которыми я в Украину ехал, В ставке путлера ходят слухи что если рашисту отрубить голову, то он еще минут пять будет бегать пока не столкнется его тело с преградой.
15.06.2025 18:30 Відповісти
потвори рашистькі , Кімбур, це перлина причорномор'я ...тепер там завдякі 🤡, русня коль*оні полоще !!!
15.06.2025 18:39 Відповісти
 
 