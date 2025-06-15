7 941 9
На Кінбурнській косі воїни ССО завдали удару по ворожому транспорту: відбувалася детонація. ВIДЕО
На Кінбурнській косі воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по ворожому транспорту.
Детонація виявилась потужною — уламки розлетілися, а саму машину буквально розірвало. Уламки горіли ще довго, передає Цензор.НЕТ.
