7 941 9
На Кинбурнской косе воины ССО нанесли удар по вражескому транспорту: произошла детонация. ВИДЕО
На Кинбурнской косе воины Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по вражескому транспорту.
Детонация оказалась мощной - обломки разлетелись, а саму машину буквально разорвало. Обломки горели еще долго, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dima30
показать весь комментарий15.06.2025 17:48 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Amber
показать весь комментарий15.06.2025 17:50 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий15.06.2025 17:55 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий15.06.2025 17:55 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Julian Lopez #602860
показать весь комментарий15.06.2025 23:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Urs
показать весь комментарий15.06.2025 17:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Эмирский бухарь
показать весь комментарий15.06.2025 18:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий15.06.2025 18:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий15.06.2025 18:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль