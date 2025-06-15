РУС
На Кинбурнской косе воины ССО нанесли удар по вражескому транспорту: произошла детонация. ВИДЕО

На Кинбурнской косе воины Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по вражескому транспорту.

Детонация оказалась мощной - обломки разлетелись, а саму машину буквально разорвало. Обломки горели еще долго, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20613) уничтожение (7951) ССО (568) Кинбурнская (22)
Відмінна робота!
Щось дуже цікаве перевозили орки , похоже на БК
Хароший рузкій-мьортвий рузкій👍
Точно, що не черешні везли.
Дині
за роки косу кацапи засруть своїм металоломом настільки, що він там буде валяться ще десятиріччями після звільнення. Заповіднику вже приходить *******.
"Сначала ему оторваро, отолваро ногу, а потом он уже догорал.."
И в отрванную ногу кричал: "Дайте еще пару доз, под которыми я в Украину ехал, В ставке путлера ходят слухи что если рашисту отрубить голову, то он еще минут пять будет бегать пока не столкнется его тело с преградой.
потвори рашистькі , Кімбур, це перлина причорномор'я ...тепер там завдякі 🤡, русня коль*оні полоще !!!
