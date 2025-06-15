РУС
Украинские защитники обнаружили и нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке "Пион". ВИДЕО

Вследствие слаженной работы аэроразведки "Черного леса" и смежных подразделений была уничтожена российская самоходная артиллерийская установка "Пион".

Об этом сообщили на странице бригады "Черный лес", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделение аэроразведки бригады обнаружило и скорректировало огонь по российской САУ.

"Смежные подразделения, метким выстрелом превратили САУ с мощной пушкой калибра 203 мм на металлолом", - говорится в сообщении.

армия РФ (20613) уничтожение (7951) САУ (226)
Там, де не можна облаяти Пороха і Гаранта, там і коментів немає, бо не цікаво диванному спецназу. Дроноводи, ви кращі!
15.06.2025 17:55 Ответить
Добре є.
15.06.2025 18:17 Ответить
 
 