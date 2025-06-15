4 055 2
Украинские защитники обнаружили и нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке "Пион". ВИДЕО
Вследствие слаженной работы аэроразведки "Черного леса" и смежных подразделений была уничтожена российская самоходная артиллерийская установка "Пион".
Об этом сообщили на странице бригады "Черный лес", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подразделение аэроразведки бригады обнаружило и скорректировало огонь по российской САУ.
"Смежные подразделения, метким выстрелом превратили САУ с мощной пушкой калибра 203 мм на металлолом", - говорится в сообщении.
