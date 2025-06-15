РУС
Силы обороны уничтожили автомобиль, пикап, грузовик, броню, укрытия и пехоту противника на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты-пограничники подразделения БпЛА "Феникс" на Харьковщине уничтожили машину, пикап, грузовик, броню, укрытие и пехоту противника.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20608) Госпогранслужба (6856) уничтожение (7947)
Важка і щоденна робота, Захисників України, без вихідних, як це прийнято, в групи осіб «потужних» менегерів, з Урядового кварталу підконтрольних помічникам ригоАНАЛЬНИХ прихвостнів!!
15.06.2025 14:58 Ответить
Горіть у пеклі , кляті кпацапи і весь ваш рід москальський 👹
15.06.2025 15:44 Ответить
Пілотам - прикордонникам респект і подяка👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
15.06.2025 15:46 Ответить
Фенікс - бойовий птах України!!!
Щира дяка!
15.06.2025 16:53 Ответить
 
 