Силы обороны уничтожили автомобиль, пикап, грузовик, броню, укрытия и пехоту противника на Харьковщине. ВИДЕО
Пилоты-пограничники подразделения БпЛА "Феникс" на Харьковщине уничтожили машину, пикап, грузовик, броню, укрытие и пехоту противника.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Щира дяка!