Сили оборони знищили автівку, пікап, вантажівку, броню, укриття та піхоту противника на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти-прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" на Харківщині знищили автівку, пікап, вантажівку, броню, укриття та піхоту противника.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Важка і щоденна робота, Захисників України, без вихідних, як це прийнято, в групи осіб «потужних» менегерів, з Урядового кварталу підконтрольних помічникам ригоАНАЛЬНИХ прихвостнів!!
15.06.2025 14:58
Горіть у пеклі , кляті кпацапи і весь ваш рід москальський 👹
15.06.2025 15:44
Пілотам - прикордонникам респект і подяка👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
15.06.2025 15:46
Фенікс - бойовий птах України!!!
Щира дяка!
15.06.2025 16:53
 
 