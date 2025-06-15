1 809 4
Сили оборони знищили автівку, пікап, вантажівку, броню, укриття та піхоту противника на Харківщині. ВIДЕО
Пілоти-прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" на Харківщині знищили автівку, пікап, вантажівку, броню, укриття та піхоту противника.
Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Щира дяка!