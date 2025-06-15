УКР
"Радість" звільнених полонених окупантів виявилася постановкою. ВIДЕО

У мережі з’явилося чергове викриття російської пропагандистської машини — чорнове відео, на якому показано постановочні емоції російських військових, звільнених з полону під час обміну.

Звільнені з полону окупанти під наглядом військових та операторів отримують чіткі вказівки — коли усміхатися, як радіти і що говорити. Усе це — для створення ілюзії "вдячності" та "щастя" повернення на територію Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український винищувач МіГ-29 скидає 2 авіабомби "Hammer" на позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18761) полонені (2350)
+75
Дегенерати.
15.06.2025 12:03 Відповісти
+53
Але які вгодовані рила? У концтаборах зєлєнскага їх погано годувпли, не те що наших полонених воїнів на курортах москальського ГУЛАГу.
15.06.2025 12:04 Відповісти
+32
Міша у тебя скучное ліцо, нікто дєнєг не даст
15.06.2025 12:03 Відповісти
Дегенерати.
15.06.2025 12:03 Відповісти
і не лікуються
15.06.2025 17:23 Відповісти
Міша у тебя скучное ліцо, нікто дєнєг не даст
15.06.2025 12:03 Відповісти
Міша виявився розумнійший за Гєну ... Бо зараз живий , а Гєна усе вважав себе "невмирущим" й пофіг звертан увагу на застереження по ковіду !!!
15.06.2025 12:41 Відповісти
А те що в нього русскіє стріляли зі снайпєрки, Ви не в курсі? Чи, то таке? Чи не вбачаєте зв'язку із подальшим руйнуванням організму та закономірною смертю?
15.06.2025 12:45 Відповісти
Хто в кого стріляв в 2021 році ?!
15.06.2025 12:48 Відповісти
Я так і сказав: Ви, схоже, не в курсі замаху на Гепарда, після якого він став неходячим напівовочем. Його подальша остаточна смерть була справою невеличкого часу. Ковід її дещо пришвідів, та то таке.
15.06.2025 13:17 Відповісти
Да Ви про що кажете -- який "овоч" , якщо покалічили його у 2014 році , а помер він від Ковіду тільки в 2020 у грудні . Й обрався в 2016 знов у мери . Крім всього іншого в 2014 році Кернес не заважав московитам робити їх брудні справи - бо захоплення мерії без його згоди ніяк не могло бути . Інша справа , що він тоді в Харкові не був єдиним "господарєм" у Авакова був силовий блок й підтримка "Правого сектору" ... Це він потім зрозумів, що від "рюзкого міру" лайном смердить и що у разі підтримки державного заколоту його донецькі зільють ... Крім того , на відміну від шахтарів в лугандонії подавна більшість харків"ян й тоді вже була категорисчно проти повернення у софок . Вони мріяли бути рівними "братами" московитів , але аж ніяк не тими кого московити призирливо будуть називати "хАхламі" й висміювати їх поганий рюзкій язиГГГ ...
15.06.2025 17:41 Відповісти
Кто стрелял в Кернеди в Техарькове?
15.06.2025 13:22 Відповісти
Забанили в гуглі? Вбійте "замах на Кернеса". Він начебто спочатку взяв в ху?ловців якісь гроші, в обмін на здачу Харкова, але потім щось пішло не так. В нас за 500 гривен вбивають, а там були справді великі гроші.
15.06.2025 13:32 Відповісти
Йой! А нічого, що це просто шутка була?! Каламбур! 🙀
15.06.2025 13:57 Відповісти
Узькие у нього стреляли?
16.06.2025 07:16 Відповісти
Так.
16.06.2025 07:49 Відповісти
У якому офіційному документі про це можно прочитати? Сподіваюсь ви розумієтє шо таке офіційний документ.
16.06.2025 08:54 Відповісти
Та в гуглі подивіться. Хоча, Ви мабуть не знаєте - що це.
16.06.2025 09:03 Відповісти
ГУГЛ офіційний документ?
Як я і очикував шо таке офіційний документ ви не знаете.
16.06.2025 09:34 Відповісти
То Ви не за адресою, в мене тут не архів слідчих справ.
16.06.2025 09:43 Відповісти
Аааааа, то ви звичайний 3,14здобол.
16.06.2025 10:54 Відповісти
У кого - "вас"?
15.06.2025 12:08 Відповісти
Воно не дивно,більшість з них відправлять на передок завтра )
15.06.2025 12:04 Відповісти
Ага... У "штрафбат"... "Кровью вину искупать...".
15.06.2025 12:13 Відповісти
А йщо - є якась різниця між штафбатом й їх "батєнею комбатом" ?! Там усі -- гарматне м"ясо ... навіть й комбати ... тільки тривалість життя різна : від доби для рядового складу , до місяця для комбату ...
15.06.2025 12:44 Відповісти
Але які вгодовані рила? У концтаборах зєлєнскага їх погано годувпли, не те що наших полонених воїнів на курортах москальського ГУЛАГу.
15.06.2025 12:04 Відповісти
Я б тих хлопців що повертають з полону ставив би в охорону кацапських плєнних. І відвернувся...
15.06.2025 12:10 Відповісти
для зєлєнскага ані прастиє люді, такіє же, как і ми. і ані протів вайни. а вінават ва всьом путєн...
15.06.2025 12:28 Відповісти
На вагу потрібно міняти, два-три наших за одного підера.
15.06.2025 12:33 Відповісти
Це не відгодовані - то запухлі від голоду і побоїв. а страшні рани на плечах вони прикрили рушниками. 😔
15.06.2025 12:34 Відповісти
прикрили не рушниками, а ганчірками
15.06.2025 12:41 Відповісти
Власне кацапські рушники на відміну від вишиваних українських і є ганчірками. 😊 У них одна ганчірка і до дупи, і до брудних ніг, і до рук, якими в цих дупах колупаються, і до писка.
15.06.2025 12:49 Відповісти
подивіться цей кусок відео там під час оплесків хтось з цих відгодованих свинособак умудрився сказати -героям слава- так цеж наше даже на сценарії постановки тупорилі лажають
15.06.2025 13:50 Відповісти
А я подумав, що почулось.
15.06.2025 15:04 Відповісти
Думав мені причулось ,бачу не лише мені ,значить вони кожен день марафон дивились.
15.06.2025 17:52 Відповісти
Зеленський 2014: "Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ".
15.06.2025 12:37 Відповісти
Пох - завтра автомат в руки і в окопи
15.06.2025 12:05 Відповісти
Частина із цих кацапів підуть знову воювати , а частину або посадять ,
або вбʼють, як при сраліні 😡
15.06.2025 12:05 Відповісти
Є "професійні полонені", які по два і більше разів здавались.
15.06.2025 12:11 Відповісти
"Слава расії -гером слава" - сккк. орки тупорогі. Чисто мартишки в зоопарку...
15.06.2025 12:07 Відповісти
да, своего НИЧЕГО придумать не могут, только тупо копировать. Что флаг на плечи, что на могилу. Всё тупо копируют, как обезьяны и даже не понимают, как это стремно выглядит.
15.06.2025 13:31 Відповісти
Сн само потонуло в постановках: всі ці судові процеси,маски-шоу дбр,всі ці замахи на зелю-шеріфів,змова пенсів у держ.перевороті. Хоча би міру якусь мало.
15.06.2025 12:14 Відповісти
Класичний кацапський троль з найтупішим переводом стрілок серед усіх можливих...
15.06.2025 12:23 Відповісти
Він може і троль, але ти точно комнатний зелений сраколиз,під кожною новиною старанно вилизуєш всі шашличні сраки.
15.06.2025 12:52 Відповісти
Чи є в чомусь заперечити по суті? Немає?
Все це ви зробили разом,73-ті.
15.06.2025 13:33 Відповісти
Кацапи як папуги понакидали ганчірки на гнилоротих дебілів. Це щось нове, бо по їхніх правилах це їдуть зрадники і завербовані. Сталін таких пускав на табори. У цих шлях до мішка ще коротший.
15.06.2025 12:15 Відповісти
Де ти побачив на цьому відео гнилоротих? Я бачу, що їм ще й зуби повставляли. Блд.
15.06.2025 13:00 Відповісти
ВсЬо, зйомка завершена. Тепер м'ясо, шмотки на плечі і марш з автобусу. Командири вас чекають на вулиці. М'ясо завжди м'ясо. пам'ятайте.
15.06.2025 12:22 Відповісти
Морди,хоч об них пилюку вибивай.
15.06.2025 12:25 Відповісти
Північна КНДР в усій своїй "красі".
15.06.2025 12:29 Відповісти
Морди відгодовані...
Та навіть таким фсб не довіряє, робить постановку
15.06.2025 12:34 Відповісти
Чомусь згадалось - приїзд патріарха московського сатанату гундяєва до Києва у 2010, чи 2011 році, і як там київська гундяєвкиня режисувала совкових пріхожанок :
«Дєвачькі улібаємся і машєм ! Улібаємся і машєм ! Крічім - Кірілл наш патріарх! Кірілл -наш патріарх! Улібаємся і машєм ! Улібаємся і машєм ! ...»

Яка гидота...
15.06.2025 12:34 Відповісти
15.06.2025 19:52 Відповісти
Чиєсь щастя повертається..хотіла Ладу,а отримає кулінарного критика,що буде розповідати,як в полоні годували смачно,а її щі це не їжа😁
15.06.2025 12:39 Відповісти
Гнутики!
15.06.2025 12:41 Відповісти
Ці істоти навіть в постановочному відео виглядають так, наче їх на розтріл привезли
15.06.2025 12:47 Відповісти
Як з профілакторію - печінки промили, язви шлунку вилікували, зуби їм повтавляли! (курва, де поділась гниль, з якою їх в полон беруть) і морди відкормили. А на наших дивитись боляче
15.06.2025 12:58 Відповісти
Так, на наших боляче дивитися, самі вуха стирчать...
15.06.2025 15:44 Відповісти
Це свідчить не про постановочне відео, а дибілізм авторів контенту....
15.06.2025 13:08 Відповісти
"слава росії - героям слава" кричать, й тут гасло вкрали
15.06.2025 13:12 Відповісти
Що це за стадо дебилів? Кацапи,сер!
15.06.2025 13:18 Відповісти
Они ещё в украинском плену отрепетировали: "...Героям слава!"
15.06.2025 13:35 Відповісти
Тримаю у себе артемівців(бахмут). Нормальні люди. Працьовиті. Але, коли заходить за політику, вони за паРашу. Дивно, але так є. Що з ними не так?
15.06.2025 14:04 Відповісти
Виганяй ждунів, нехай ідуть по світу.
15.06.2025 18:34 Відповісти
гойда😆🙃
15.06.2025 14:16 Відповісти
Кончена мордва...
15.06.2025 15:08 Відповісти
Хто зна як вони тут бідолашні вижили... Це ж треба було витримати такі знущання - 3 раза на день їсти та чистит зуби ((. Тортури для кацапа
15.06.2025 15:26 Відповісти
Мужікі, начінаєм хахатацца па камандє.
15.06.2025 15:52 Відповісти
Все, до дому, на хрiн та редьку!!!😁
15.06.2025 16:14 Відповісти
Артисти погорілого театру, тьху.
15.06.2025 18:33 Відповісти
ви подивіться майже всі кацапи пияки.
слава сосії.
15.06.2025 18:47 Відповісти
15.06.2025 19:56 Відповісти
Шо сЕбвлом?!?! Улыбаемся на все 8 зубов!!! С возвращением на кодыравскую бутылку в лаптях и кокошнике с балалайкой 😂 😅 🤣 🥳
16.06.2025 07:11 Відповісти
Їх вже у новий однострій одягли і мимо дому зразу на нуль відвезуть🤡🇷🇺🤡
16.06.2025 08:03 Відповісти
 
 