28 442 76
"Радість" звільнених полонених окупантів виявилася постановкою. ВIДЕО
У мережі з’явилося чергове викриття російської пропагандистської машини — чорнове відео, на якому показано постановочні емоції російських військових, звільнених з полону під час обміну.
Звільнені з полону окупанти під наглядом військових та операторів отримують чіткі вказівки — коли усміхатися, як радіти і що говорити. Усе це — для створення ілюзії "вдячності" та "щастя" повернення на територію Росії, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+75 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар15.06.2025 12:03 Відповісти Посилання
+53 Grygir Kucher
показати весь коментар15.06.2025 12:04 Відповісти Посилання
+32 Николай Декапольцев
показати весь коментар15.06.2025 12:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як я і очикував шо таке офіційний документ ви не знаете.
або вбʼють, як при сраліні 😡
Все це ви зробили разом,73-ті.
Та навіть таким фсб не довіряє, робить постановку
«Дєвачькі улібаємся і машєм ! Улібаємся і машєм ! Крічім - Кірілл наш патріарх! Кірілл -наш патріарх! Улібаємся і машєм ! Улібаємся і машєм ! ...»
Яка гидота...
Weritati
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 17.02.2025
слава сосії.