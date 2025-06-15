"Радість" звільнених полонених окупантів виявилася постановкою. ВIДЕО

У мережі з’явилося чергове викриття російської пропагандистської машини — чорнове відео, на якому показано постановочні емоції російських військових, звільнених з полону під час обміну.

Звільнені з полону окупанти під наглядом військових та операторів отримують чіткі вказівки — коли усміхатися, як радіти і що говорити. Усе це — для створення ілюзії "вдячності" та "щастя" повернення на територію Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український винищувач МіГ-29 скидає 2 авіабомби "Hammer" на позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО