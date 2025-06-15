10 746 16
Український винищувач МіГ-29 скидає 2 авіабомби "Hammer" на позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО
Український винищувач МіГ-29 скинув дві авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції російських операторів дронів в Донецькій області.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+18 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.06.2025 11:33 Відповісти Посилання
+12 Алекс Скела
показати весь коментар15.06.2025 11:34 Відповісти Посилання
+10 Fish Man
показати весь коментар15.06.2025 11:34 Відповісти Посилання
Схоже, почалось нарешті.
- За что сел?
Тот отвечает:
- Вышел на охоту, смотрю - на столбе орел сидит. Прицелился, выстрел, гляжу - когти его в одну сторону полетели, плоскогубцы в другую!
Чукча рассказывает:
- Сильная птица это "дельтоплан", только после моего третьего выстрела отпустила человека.
Прогрес від "українській авіації майстерно "чудом" вдалось зберегти частину від кількох десятків літаків після прогнозованого і очікуваного авіа та ракетного удару" до того, що ми все частіше бачимо на фронті та тилу ворога - максимально точне нанесення ракетних ударів по пріорітетних цілях.
Замітно, що французька військова промисловість працює на Україну. Слова на вітер не кидають.
нам же казали що дальність та ефективність західних бомб/ракет якісно виросте з носіями типу ф16
в чому тут справа
запитати їх , чому вони сидять на диванах , а не на передовій ?