Український винищувач МіГ-29 скидає 2 авіабомби "Hammer" на позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО

Український винищувач МіГ-29 скинув дві авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції російських операторів дронів в Донецькій області.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Топ коментарі
+18
Нє - ну - Хаммер - це те шо доктор прописав!
15.06.2025 11:33 Відповісти
+12
Після використання бомб "Hammer" лишається дуже приємне відчуття. Чи то послєвкусіє - ге ж, рузьге?
15.06.2025 11:34 Відповісти
+10
на атоми розложили
15.06.2025 11:34 Відповісти
Оце вже те що лікар прописав стирати позиції рашистів авіабомбами замість посилати на штурми людей. Тільки можна було й артою знищити ту позицію може вийшло б дешевше
15.06.2025 11:37 Відповісти
Це не прості позиції рашистів. Як казав Мадяр і Снайпер, операторів треба нищити всіма доступними засобами.
Схоже, почалось нарешті.
15.06.2025 11:50 Відповісти
Двое сидят в камере, один у другого спрашивает:
- За что сел?
Тот отвечает:
- Вышел на охоту, смотрю - на столбе орел сидит. Прицелился, выстрел, гляжу - когти его в одну сторону полетели, плоскогубцы в другую!
Чукча рассказывает:
- Сильная птица это "дельтоплан", только после моего третьего выстрела отпустила человека.
15.06.2025 11:37 Відповісти
Дві пігулки димедролу по 250 кг. Гарного сна. Привєт кобзону.
15.06.2025 11:37 Відповісти
Ще б всіляким цивільним установам, ******* і т.і. русня не розуміє, доки на голови не падає!
15.06.2025 11:37 Відповісти
Кросивое 👍
15.06.2025 11:38 Відповісти
Українська авіація виходить на новий рівень.
Прогрес від "українській авіації майстерно "чудом" вдалось зберегти частину від кількох десятків літаків після прогнозованого і очікуваного авіа та ракетного удару" до того, що ми все частіше бачимо на фронті та тилу ворога - максимально точне нанесення ракетних ударів по пріорітетних цілях.
Замітно, що французька військова промисловість працює на Україну. Слова на вітер не кидають.
15.06.2025 12:07 Відповісти
Видиться що застосування справжніх КАБ українською авіацією виросло на порядок...
15.06.2025 12:12 Відповісти
15.06.2025 13:07 Відповісти
мене дивує що цю роботу досі роблять міги та су
нам же казали що дальність та ефективність західних бомб/ракет якісно виросте з носіями типу ф16
в чому тут справа
15.06.2025 13:09 Відповісти
В коментаріях дуже багато фахівців з цієі справи , тільки хочеться
запитати їх , чому вони сидять на диванах , а не на передовій ?
15.06.2025 16:05 Відповісти
Тіко пісюни розлетілися
15.06.2025 17:33 Відповісти
бомбы подошли бы больше для зданий,целесообразнее дронами вынести их и дешевле в 100 раз,странное решение...
