Украинский истребитель МиГ-29 сбрасывает 2 авиабомбы "Hammer" на позиции вражеских операторов дронов в Донецкой области. ВИДЕО
Украинский истребитель МиГ-29 сбросил две авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции российских операторов дронов в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Схоже, почалось нарешті.
- За что сел?
Тот отвечает:
- Вышел на охоту, смотрю - на столбе орел сидит. Прицелился, выстрел, гляжу - когти его в одну сторону полетели, плоскогубцы в другую!
Чукча рассказывает:
- Сильная птица это "дельтоплан", только после моего третьего выстрела отпустила человека.
Прогрес від "українській авіації майстерно "чудом" вдалось зберегти частину від кількох десятків літаків після прогнозованого і очікуваного авіа та ракетного удару" до того, що ми все частіше бачимо на фронті та тилу ворога - максимально точне нанесення ракетних ударів по пріорітетних цілях.
Замітно, що французька військова промисловість працює на Україну. Слова на вітер не кидають.
нам же казали що дальність та ефективність західних бомб/ракет якісно виросте з носіями типу ф16
в чому тут справа
запитати їх , чому вони сидять на диванах , а не на передовій ?