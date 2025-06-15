РУС
Украинский истребитель МиГ-29 сбрасывает 2 авиабомбы "Hammer" на позиции вражеских операторов дронов в Донецкой области. ВИДЕО

Украинский истребитель МиГ-29 сбросил две авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции российских операторов дронов в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

авиация (2919) армия РФ (20608) ликвидация (4063)
Нє - ну - Хаммер - це те шо доктор прописав!
показать весь комментарий
15.06.2025 11:33 Ответить
Після використання бомб "Hammer" лишається дуже приємне відчуття. Чи то послєвкусіє - ге ж, рузьге?
показать весь комментарий
15.06.2025 11:34 Ответить
на атоми розложили
показать весь комментарий
15.06.2025 11:34 Ответить
Оце вже те що лікар прописав стирати позиції рашистів авіабомбами замість посилати на штурми людей. Тільки можна було й артою знищити ту позицію може вийшло б дешевше
показать весь комментарий
15.06.2025 11:37 Ответить
Це не прості позиції рашистів. Як казав Мадяр і Снайпер, операторів треба нищити всіма доступними засобами.
Схоже, почалось нарешті.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:50 Ответить
Двое сидят в камере, один у другого спрашивает:
- За что сел?
Тот отвечает:
- Вышел на охоту, смотрю - на столбе орел сидит. Прицелился, выстрел, гляжу - когти его в одну сторону полетели, плоскогубцы в другую!
Чукча рассказывает:
- Сильная птица это "дельтоплан", только после моего третьего выстрела отпустила человека.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:37 Ответить
Дві пігулки димедролу по 250 кг. Гарного сна. Привєт кобзону.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:37 Ответить
Ще б всіляким цивільним установам, ******* і т.і. русня не розуміє, доки на голови не падає!
показать весь комментарий
15.06.2025 11:37 Ответить
Кросивое 👍
показать весь комментарий
15.06.2025 11:38 Ответить
Українська авіація виходить на новий рівень.
Прогрес від "українській авіації майстерно "чудом" вдалось зберегти частину від кількох десятків літаків після прогнозованого і очікуваного авіа та ракетного удару" до того, що ми все частіше бачимо на фронті та тилу ворога - максимально точне нанесення ракетних ударів по пріорітетних цілях.
Замітно, що французька військова промисловість працює на Україну. Слова на вітер не кидають.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:07 Ответить
Видиться що застосування справжніх КАБ українською авіацією виросло на порядок...
показать весь комментарий
15.06.2025 12:12 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 13:07 Ответить
мене дивує що цю роботу досі роблять міги та су
нам же казали що дальність та ефективність західних бомб/ракет якісно виросте з носіями типу ф16
в чому тут справа
показать весь комментарий
15.06.2025 13:09 Ответить
В коментаріях дуже багато фахівців з цієі справи , тільки хочеться
запитати їх , чому вони сидять на диванах , а не на передовій ?
показать весь комментарий
15.06.2025 16:05 Ответить
Тіко пісюни розлетілися
показать весь комментарий
15.06.2025 17:33 Ответить
бомбы подошли бы больше для зданий,целесообразнее дронами вынести их и дешевле в 100 раз,странное решение...
показать весь комментарий
15.06.2025 20:14 Ответить
 
 