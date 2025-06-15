6 934 9
Даже антидроновые плащи не спасли российских захватчиков от "Бабы Яги" бойцов 63 ОМБр. ВИДЕО
Как бы российские захватчики не маскировались и куда бы не прятались, а спастись от украинского тяжелого дрона-бомбардировщика, известного как "Баба Яга", у вражеских штурмовиков не получилось.
Об этом, в частности, свидетельствует новая видеоподборка от 63-й отдельной механизированной бригады, передает Цензор.НЕТ.
На обнародованных кадрах видно, что даже несмотря на использование оккупантами так называемых антидронових плащей, украинским операторам удается их выслеживать и уничтожать.
Треба ж якось ті мішки, які кацапи купували десятками тисяч для українців використовувати? От і продають своїм "штурмовикам". І гроші повертають за мішки. І легше потім падаль утилізувати.