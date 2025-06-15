РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6988 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
6 934 9

Даже антидроновые плащи не спасли российских захватчиков от "Бабы Яги" бойцов 63 ОМБр. ВИДЕО

Как бы российские захватчики не маскировались и куда бы не прятались, а спастись от украинского тяжелого дрона-бомбардировщика, известного как "Баба Яга", у вражеских штурмовиков не получилось.

Об этом, в частности, свидетельствует новая видеоподборка от 63-й отдельной механизированной бригады, передает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах видно, что даже несмотря на использование оккупантами так называемых антидронових плащей, украинским операторам удается их выслеживать и уничтожать.

Смотрите: Героическое сопротивление на фронте: бойцы батальона "Свобода" 4 бригады НГУ "Рубеж" отразили атаку врага без потерь. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20608) ликвидация (4063) 63 ОМБр (124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той, хто напиззів рузьгим про диво-плащі, молодець!
показать весь комментарий
15.06.2025 11:20 Ответить
А чьо нормальний плащ .
показать весь комментарий
15.06.2025 12:10 Ответить
То просто мішок, розрізаний з однієї сторони.

Треба ж якось ті мішки, які кацапи купували десятками тисяч для українців використовувати? От і продають своїм "штурмовикам". І гроші повертають за мішки. І легше потім падаль утилізувати.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:32 Ответить
Пластчі хочаб багаторазові?
показать весь комментарий
15.06.2025 14:21 Ответить
та то парашні "антидрочові" плащі )) просто щоб не так видно було, як вони один другого дрючать під ними )))
показать весь комментарий
15.06.2025 15:13 Ответить
антідроновиє плащі модель "Саван-200".
показать весь комментарий
15.06.2025 15:50 Ответить
80 % макінтош + 20 % нейлон = 100% дерев'яний макінтош
показать весь комментарий
15.06.2025 17:26 Ответить
От майстерність, в Українських Захисників, орку хана, а плащ, не пошкоджений!?!?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:31 Ответить
Хорошого москаля в тепловізор і так не видно, без всякого плаща.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:46 Ответить
 
 