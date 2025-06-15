Даже антидроновые плащи не спасли российских захватчиков от "Бабы Яги" бойцов 63 ОМБр. ВИДЕО

Как бы российские захватчики не маскировались и куда бы не прятались, а спастись от украинского тяжелого дрона-бомбардировщика, известного как "Баба Яга", у вражеских штурмовиков не получилось.

Об этом, в частности, свидетельствует новая видеоподборка от 63-й отдельной механизированной бригады, передает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах видно, что даже несмотря на использование оккупантами так называемых антидронових плащей, украинским операторам удается их выслеживать и уничтожать.

