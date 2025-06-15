РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
4 658 15

Героическое сопротивление на фронте: бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ "Рубеж" отразили атаку врага без потерь. ВИДЕО

На передовой снова проявили несокрушимое мужество бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Во время ожесточенного боя они успешно отбили вражескую атаку, не понеся никаких потерь.

Во время последнего столкновения Герой Украины, старший лейтенант Владислав Стоцкий с позывным "Огонь" получил значительные ранения и ожоги в результате взрыва, но выжил, продолжая руководить боем. Бок о бок с ним воевали и иностранные добровольцы, в частности колумбийские военные, которые поддерживают Украину в борьбе за свободу, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а также автомобили обеспечения с БК. ВИДЕО

Автор: 

интервью (237) Бутусов Юрий (4416) Национальная гвардия (2233) ВСУ (6919) Бутусов Плюс (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Наша повага Владиславу!
На таких людях тримається Україна.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:13 Ответить
+6
Вам нагадати звідки прибув трамп , венс , і вся верхівка влади США ?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:57 Ответить
+4
Яка різниця . США теж управляють прибульці з інших країн , хоча є там і корінні жителі - індіанці .
Приклад як приклад .
показать весь комментарий
15.06.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам нагадати звідки прибув трамп , венс , і вся верхівка влади США ?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:57 Ответить
Яка різниця . США теж управляють прибульці з інших країн , хоча є там і корінні жителі - індіанці .
Приклад як приклад .
показать весь комментарий
15.06.2025 10:05 Ответить
хєровий приклад. Це як порівнювати бомбу і диню, бо вони схожі формою
показать весь комментарий
15.06.2025 10:10 Ответить
..Ну от і вилізло кацапсяче нутро , не знаєш як відповісти - починай сипати образами і клеїти ярлики .
Недовго ж ти шифрувалось .
показать весь комментарий
15.06.2025 10:22 Ответить
Я тобі дебілу лише навів приклад , щоб ти не гавкало про те що Україна мовляв - єдина країна світу де титульною нацією управляють прибульці з інших країн. І все . Прям так і єдина .
У тебе на кацапії до речі теж - серед верхівки влади жодного чистокровного кацапа немає . ЖОДНОГО !! І вже ніколи не буде .
показать весь комментарий
15.06.2025 10:42 Ответить
свинособача ІПСО
показать весь комментарий
15.06.2025 10:10 Ответить
Наша повага Владиславу!
На таких людях тримається Україна.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:13 Ответить
колумбосики)))... Живи! Герой!!!))
показать весь комментарий
15.06.2025 13:36 Ответить
Вогонь вогнем)
показать весь комментарий
15.06.2025 18:52 Ответить
Я так і не зрозумів, аозицію втримали чі ні?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:13 Ответить
 
 