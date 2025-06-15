4 658 15
Героическое сопротивление на фронте: бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ "Рубеж" отразили атаку врага без потерь. ВИДЕО
На передовой снова проявили несокрушимое мужество бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Во время ожесточенного боя они успешно отбили вражескую атаку, не понеся никаких потерь.
Во время последнего столкновения Герой Украины, старший лейтенант Владислав Стоцкий с позывным "Огонь" получил значительные ранения и ожоги в результате взрыва, но выжил, продолжая руководить боем. Бок о бок с ним воевали и иностранные добровольцы, в частности колумбийские военные, которые поддерживают Украину в борьбе за свободу, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+9 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий15.06.2025 10:13 Ответить Ссылка
+6 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий15.06.2025 09:57 Ответить Ссылка
+4 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий15.06.2025 10:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приклад як приклад .
Недовго ж ти шифрувалось .
У тебе на кацапії до речі теж - серед верхівки влади жодного чистокровного кацапа немає . ЖОДНОГО !! І вже ніколи не буде .
На таких людях тримається Україна.