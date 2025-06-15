Героическое сопротивление на фронте: бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ "Рубеж" отразили атаку врага без потерь. ВИДЕО

На передовой снова проявили несокрушимое мужество бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Во время ожесточенного боя они успешно отбили вражескую атаку, не понеся никаких потерь.

Во время последнего столкновения Герой Украины, старший лейтенант Владислав Стоцкий с позывным "Огонь" получил значительные ранения и ожоги в результате взрыва, но выжил, продолжая руководить боем. Бок о бок с ним воевали и иностранные добровольцы, в частности колумбийские военные, которые поддерживают Украину в борьбе за свободу, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а также автомобили обеспечения с БК. ВИДЕО