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Украинские защитники поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а также автомобили обеспечения из БК. ВИДЕО
Операторы подразделения Ivan Franko Group показали поражение вражеской РСЗО, а также кучи автомобилей оккупантов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"В поле зрения наших бойцов попали штурмовые группы врага, автомобили обеспечения с БК, РСЗО БМ-21 "Град" и много авто-франкенштейнов, которыми кацапы заменяют "буханки", которых им уже не хватает. Все, что мы видим - должно сгореть", - заверили в подразделении.
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Véra Batsekalo
показать весь комментарий14.06.2025 16:51 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий14.06.2025 17:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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