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Украинские защитники поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а также автомобили обеспечения из БК. ВИДЕО

Операторы подразделения Ivan Franko Group показали поражение вражеской РСЗО, а также кучи автомобилей оккупантов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"В поле зрения наших бойцов попали штурмовые группы врага, автомобили обеспечения с БК, РСЗО БМ-21 "Град" и много авто-франкенштейнов, которыми кацапы заменяют "буханки", которых им уже не хватает. Все, что мы видим - должно сгореть", - заверили в подразделении.

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Автор: 

армия РФ (19746) уничтожение (7300) РСЗО (202)


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як гарно, хлопцы !!! спасибо вам и бережи вас Бог
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14.06.2025 16:51 Ответить
Молодці Франківці!!!!
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14.06.2025 17:50 Ответить
 
 