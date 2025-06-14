Украинские защитники поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а также автомобили обеспечения из БК. ВИДЕО

Операторы подразделения Ivan Franko Group показали поражение вражеской РСЗО, а также кучи автомобилей оккупантов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"В поле зрения наших бойцов попали штурмовые группы врага, автомобили обеспечения с БК, РСЗО БМ-21 "Град" и много авто-франкенштейнов, которыми кацапы заменяют "буханки", которых им уже не хватает. Все, что мы видим - должно сгореть", - заверили в подразделении.

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