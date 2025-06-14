Враг остался без "глаз": на Лиманском направлении уничтожено "элитное" укрытие вражеских пилотов БПЛА. ВИДЕО

На Лиманском направлении батальон "SIGNUM" провел серию успешных атак, в результате которых было уничтожено несколько вражеских укрытий.

Об этом сообщили на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, сообщает Цензор.НЕТ. В бригаде рассказали о трех успешных эпизодах боевой работы:

Первый удар: было обнаружено и точно поражено укрытие, в котором прятались три оккупанта. "Ни один не вышел", - отметили бойцы.

Второй удар: прямым попаданием было уничтожено "элитное" укрытие вражеских пилотов БпЛА, в результате чего "враг остался без "глаз"".

Третий удар: еще одним метким выстрелом был ликвидирован захватчик, который пытался передать информацию по рации, но не успел.

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