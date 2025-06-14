РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 757 2

Враг остался без "глаз": на Лиманском направлении уничтожено "элитное" укрытие вражеских пилотов БПЛА. ВИДЕО

На Лиманском направлении батальон "SIGNUM" провел серию успешных атак, в результате которых было уничтожено несколько вражеских укрытий.

Об этом сообщили на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, сообщает Цензор.НЕТ. В бригаде рассказали о трех успешных эпизодах боевой работы:

  • Первый удар: было обнаружено и точно поражено укрытие, в котором прятались три оккупанта. "Ни один не вышел", - отметили бойцы.
  • Второй удар: прямым попаданием было уничтожено "элитное" укрытие вражеских пилотов БпЛА, в результате чего "враг остался без "глаз"".
  • Третий удар: еще одним метким выстрелом был ликвидирован захватчик, который пытался передать информацию по рации, но не успел.

Также смотрите: Спецназовцы ГУР уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян на временно оккупированной части Запорожья. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19746) ликвидация (3718) 53 отдельная механизированная бригада (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ювелірна робота!)))
Дяка ВОЇНАМ!
показать весь комментарий
14.06.2025 16:54 Ответить
 
 