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Ворог залишився без "очей": на Лиманському напрямку знищили "елітне" укриття ворожих пілотів БПЛА. ВIДЕО

На Лиманському напрямку батальйон "SIGNUM" провів серію успішних атак, внаслідок яких було знищено кілька ворожих укриттів.

Про це повідомили на сторінці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, повідомляє Цензор.НЕТ. У бригаді розповіли про три успішні епізоди бойової роботи:

  • Перший удар: було виявлено та влучно уражено укриття, в якому ховалися три окупанти. "Жоден не вийшов", — зазначили бійці.
  • Другий удар: прямим влучанням було знищено "елітне" укриття ворожих пілотів БпЛА, внаслідок чого "ворог залишився без "очей"".
  • Третій удар: ще одним влучним пострілом було ліквідовано загарбника, який намагався передати інформацію по рації, але не встиг.

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Автор: 

армія рф (17897) ліквідація (4101) 53 окрема механізована бригада (122)


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Ювелірна робота!)))
Дяка ВОЇНАМ!
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14.06.2025 16:54 Відповісти
 
 