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Спецпризначенці ГУР знищили дороговартісні системи ППО росіян на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. ВIДЕО
На тимчасово окупованій частині Запорізької області військові Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України знищили декілька одиниць російських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомили в пресслужбі ГУР, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що розвідники за допомогою безпілотників виявили та завдали ураження по декількох системах ППО армії РФ, зокрема знищено зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3", радіолокаційну станцію 9С19 "Імбірь" зі складу ЗРК С-300В та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
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polini orop
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