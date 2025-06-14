Воїни 5 ОШБр завдали нищівних ударів по техніці ворога, знищивши 2 мотоцикли та укриття піхоти. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують завдавати нищівних ударів по техніці та укріпленням ворога.
Цього разу — знищено два мотоцикли противника та укриття піхоти, передає Цензор.НЕТ.
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Wlad West
показати весь коментар14.06.2025 11:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yevhen Dyskin
показати весь коментар14.06.2025 11:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
stathunt80 777
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