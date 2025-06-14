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Воїни 5 ОШБр завдали нищівних ударів по техніці ворога, знищивши 2 мотоцикли та укриття піхоти. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують завдавати нищівних ударів по техніці та укріпленням ворога.

Цього разу — знищено два мотоцикли противника та укриття піхоти, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші дрони налетіли на ворога на Курському напрямку та ліквідували 10 окупантів, 15 укриттів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17897) ліквідація (4101) 5 ОШБр (112)


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Дійсно нищівни...
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14.06.2025 11:20 Відповісти
как сочетаются между собой "нищівні удари" и два мотоцикла?
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14.06.2025 11:34 Відповісти
Назва просто треш ...Бутусов коли приймав на роботу хоть би їм питания задавав : скільки буде 2+2 ?
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14.06.2025 12:27 Відповісти
 
 