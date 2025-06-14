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Наші дрони налетіли на ворога на Курському напрямку та ліквідували 10 окупантів, 15 укриттів. ВIДЕО

Дрони прикордонників РУБпАК "Прайм" налетіли на ворога на Курському напрямку. Ліквідовано щонайменше 10 окупантів, уражено 15 ворожих укриттів, артилерійські позиції, стартову точку БпЛА, телекомунікаційну вежу, склад БК та автомобіль.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили 9 автівок, антени зв’язку, польовий склад з БК, 8 позицій і 4 укриття противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17897) Держприкордонслужба ДПСУ (6156) знищення (7613)


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0:05 красівоє. Чим це воно феерично перднуло?
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14.06.2025 11:04 Відповісти
Наші Воїни Героі ,
респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.06.2025 12:03 Відповісти
 
 