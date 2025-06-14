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Прикордонники знищили 9 автівок, антени зв’язку, польовий склад з БК, 8 позицій і 4 укриття противника. ВIДЕО

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону за допомогою дронів знищили дев’ять ворожих транспортних засобів, антени зв’язку, польовий склад з БК, а також уразили вісім позицій і чотири укриття противника.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17897) Держприкордонслужба ДПСУ (6156) знищення (7613)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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14.06.2025 09:40 Відповісти
 
 