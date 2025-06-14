Пограничники уничтожили 9 автомобилей, антенны связи, полевой склад с БК, 8 позиций и 4 укрытия противника. ВИДЕО
Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда с помощью дронов уничтожили девять вражеских транспортных средств, антенны связи, полевой склад с БК, а также поразили восемь позиций и четыре укрытия противника.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий14.06.2025 09:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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