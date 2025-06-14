Пограничники уничтожили 9 автомобилей, антенны связи, полевой склад с БК, 8 позиций и 4 укрытия противника. ВИДЕО

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда с помощью дронов уничтожили девять вражеских транспортных средств, антенны связи, полевой склад с БК, а также поразили восемь позиций и четыре укрытия противника.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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