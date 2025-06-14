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Наши дроны налетели на врага на Курском направлении и ликвидировали 10 оккупантов, 15 укрытий. ВИДЕО

Дроны пограничников РУБпАК "Прайм" налетели на врага на Курском направлении. Ликвидировано не менее 10 оккупантов, поражено 15 вражеских укрытий, артиллерийские позиции, стартовую точку БПЛА, телекоммуникационную башню, склад БК и автомобиль.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 9 автомобилей, антенны связи, полевой склад с БК, 8 позиций и 4 укрытия противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19746) Госпогранслужба (6596) уничтожение (7300)


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0:05 красівоє. Чим це воно феерично перднуло?
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14.06.2025 11:04 Ответить
Наші Воїни Героі ,
респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.06.2025 12:03 Ответить
 
 