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Наши дроны налетели на врага на Курском направлении и ликвидировали 10 оккупантов, 15 укрытий. ВИДЕО
Дроны пограничников РУБпАК "Прайм" налетели на врага на Курском направлении. Ликвидировано не менее 10 оккупантов, поражено 15 вражеских укрытий, артиллерийские позиции, стартовую точку БПЛА, телекоммуникационную башню, склад БК и автомобиль.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼