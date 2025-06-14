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Воины 5-й ОШБр нанесли сокрушительные удары по технике врага, уничтожив 2 мотоцикла и укрытия пехоты. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают наносить сокрушительные удары по технике и укреплениям врага.

На этот раз уничтожены два мотоцикла противника и укрытие пехоты, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Наши дроны налетели на врага на Курском направлении и ликвидировали 10 оккупантов, 15 укрытий. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19746) ликвидация (3718) 5 ОШБр (112)


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Дійсно нищівни...
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14.06.2025 11:20 Ответить
как сочетаются между собой "нищівні удари" и два мотоцикла?
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14.06.2025 11:34 Ответить
Назва просто треш ...Бутусов коли приймав на роботу хоть би їм питания задавав : скільки буде 2+2 ?
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14.06.2025 12:27 Ответить
нищівна новина та її подача. Совком засмерділо
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14.06.2025 13:23 Ответить
Онный самоубийца, рокер по имени "Роки"!🤪
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14.06.2025 13:31 Ответить
 
 