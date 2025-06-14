Воины 5-й ОШБр нанесли сокрушительные удары по технике врага, уничтожив 2 мотоцикла и укрытия пехоты. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают наносить сокрушительные удары по технике и укреплениям врага.
На этот раз уничтожены два мотоцикла противника и укрытие пехоты, передает Цензор.НЕТ.
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Wlad West
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Yevhen Dyskin
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stathunt80 777
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tanix pristavka
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Сергій Удовенко
показать весь комментарий14.06.2025 13:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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