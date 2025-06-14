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Спецназовцы ГУР уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян на временно оккупированной части Запорожья. ВИДЕО
На временно оккупированной части Запорожской области военные Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили несколько единиц российских систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУР, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что разведчики с помощью беспилотников обнаружили и нанесли поражение по нескольким системам ПВО армии РФ, в частности уничтожен зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3", радиолокационную станцию 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК С-300В и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
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polini orop
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