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Спецназовцы ГУР уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян на временно оккупированной части Запорожья. ВИДЕО

На временно оккупированной части Запорожской области военные Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили несколько единиц российских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разведчики с помощью беспилотников обнаружили и нанесли поражение по нескольким системам ПВО армии РФ, в частности уничтожен зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3", радиолокационную станцию 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК С-300В и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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Автор: 

армия РФ (19746) уничтожение (7300) ГУР (475)


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анальний говнєт ***** намагався навіть щось збити
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14.06.2025 15:37 Ответить
Знищення ППО це передвісником чогось масштабнішого?
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14.06.2025 15:44 Ответить
Так! Масшатабних фальсифікацій, з боку ОП, при відборі судей та керівника БЕБ...
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14.06.2025 16:14 Ответить
Бойові пугач і ГУР - щира дяка!
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14.06.2025 17:20 Ответить
 
 