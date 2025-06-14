Українські захисники уразили російську РСЗВ БМ-21 "Град", а також автомобілі забезпечення з БК. ВIДЕО

Оператори підрозділу Ivan Franko Group показали ураження ворожої РСЗВ, а також купи автомобілів окупантів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"В поле зору наших бійці потрапили штурмові групи ворога, автомобілі забезпечення з БК, РСЗВ БМ-21 "Град" та багато авто-франкенштейнів, якими кацапи замінюють "буханки", яких їм вже не вистачає. Все що ми бачимо — повинно згоріти", — запевнили в підрозділі.

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