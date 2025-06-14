Українські захисники уразили російську РСЗВ БМ-21 "Град", а також автомобілі забезпечення з БК. ВIДЕО
Оператори підрозділу Ivan Franko Group показали ураження ворожої РСЗВ, а також купи автомобілів окупантів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"В поле зору наших бійці потрапили штурмові групи ворога, автомобілі забезпечення з БК, РСЗВ БМ-21 "Град" та багато авто-франкенштейнів, якими кацапи замінюють "буханки", яких їм вже не вистачає. Все що ми бачимо — повинно згоріти", — запевнили в підрозділі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Véra Batsekalo
показати весь коментар14.06.2025 16:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль