Навіть антидронові плащі не врятували російських загарбників від "Баби Яги" бійців 63 ОМБр. ВIДЕО

Як би російські загарбники не маскували та куди б не ховались, а врятуватися від українського важкого дрона-бомбардувальника, відомого як "Баба Яга", у ворожих штурмовиків не вийшло.

Про це, зокрема, свідчить нова відеодобірка від 63-ої окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах видно, що навіть попри використання окупантами так званих антидронових плащів, українським операторам вдається їх вистежувати та нищити.

Дивіться: Героїчний спротив на фронті: бійці батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ "Рубіж" відбили атаку ворога без втрат. ВIДЕО