Навіть антидронові плащі не врятували російських загарбників від "Баби Яги" бійців 63 ОМБр. ВIДЕО
Як би російські загарбники не маскували та куди б не ховались, а врятуватися від українського важкого дрона-бомбардувальника, відомого як "Баба Яга", у ворожих штурмовиків не вийшло.
Про це, зокрема, свідчить нова відеодобірка від 63-ої окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.
На оприлюднених кадрах видно, що навіть попри використання окупантами так званих антидронових плащів, українським операторам вдається їх вистежувати та нищити.
Треба ж якось ті мішки, які кацапи купували десятками тисяч для українців використовувати? От і продають своїм "штурмовикам". І гроші повертають за мішки. І легше потім падаль утилізувати.