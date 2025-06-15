УКР
Навіть антидронові плащі не врятували російських загарбників від "Баби Яги" бійців 63 ОМБр. ВIДЕО

Як би російські загарбники не маскували та куди б не ховались, а врятуватися від українського важкого дрона-бомбардувальника, відомого як "Баба Яга", у ворожих штурмовиків не вийшло.

Про це, зокрема, свідчить нова відеодобірка від 63-ої окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах видно, що навіть попри використання окупантами так званих антидронових плащів, українським операторам вдається їх вистежувати та нищити.

Дивіться: Героїчний спротив на фронті: бійці батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ "Рубіж" відбили атаку ворога без втрат. ВIДЕО

армія рф (18761) ліквідація (4455) 63 ОМБр (124)
Той, хто напиззів рузьгим про диво-плащі, молодець!
15.06.2025 11:20 Відповісти
А чьо нормальний плащ .
15.06.2025 12:10 Відповісти
То просто мішок, розрізаний з однієї сторони.

Треба ж якось ті мішки, які кацапи купували десятками тисяч для українців використовувати? От і продають своїм "штурмовикам". І гроші повертають за мішки. І легше потім падаль утилізувати.
15.06.2025 13:32 Відповісти
Пластчі хочаб багаторазові?
15.06.2025 14:21 Відповісти
та то парашні "антидрочові" плащі )) просто щоб не так видно було, як вони один другого дрючать під ними )))
15.06.2025 15:13 Відповісти
антідроновиє плащі модель "Саван-200".
15.06.2025 15:50 Відповісти
80 % макінтош + 20 % нейлон = 100% дерев'яний макінтош
15.06.2025 17:26 Відповісти
От майстерність, в Українських Захисників, орку хана, а плащ, не пошкоджений!?!?
15.06.2025 19:31 Відповісти
Хорошого москаля в тепловізор і так не видно, без всякого плаща.
15.06.2025 23:46 Відповісти
 
 