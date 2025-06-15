28 442 76
"Радость" освобожденных пленных оккупантов оказалась постановкой. ВИДЕО
В сети появилось очередное разоблачение российской пропагандистской машины - черновое видео, на котором показаны постановочные эмоции российских военных, освобожденных из плена во время обмена.
Освобожденные из плена оккупанты под наблюдением военных и операторов получают четкие указания - когда улыбаться, как радоваться и что говорить. Все это - для создания иллюзии "благодарности" и "счастья" возвращения на территорию России, информирует Цензор.НЕТ.
Як я і очикував шо таке офіційний документ ви не знаете.
або вбʼють, як при сраліні 😡
Все це ви зробили разом,73-ті.
Та навіть таким фсб не довіряє, робить постановку
«Дєвачькі улібаємся і машєм ! Улібаємся і машєм ! Крічім - Кірілл наш патріарх! Кірілл -наш патріарх! Улібаємся і машєм ! Улібаємся і машєм ! ...»
Яка гидота...
слава сосії.