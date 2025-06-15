Українські захисники виявили та нанесли ураження по російській самохідній артилерійській установці "Піон". ВIДЕО

Внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки "Чорного лісу" та суміжних підрозділів було знищено російську самохідну артилерійську установку "Піон".

Про це повідомили на сторінці бригади "Чорний ліс", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрозділ аеророзвідки бригади виявив та скоригував вогонь по російській САУ.

"Суміжні підрозділи, влучним пострілом перетворили САУ з потужною гарматою калібру 203 мм на брухт", — йдеться у повідомленні.

