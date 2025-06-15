УКР
Українські захисники виявили та нанесли ураження по російській самохідній артилерійській установці "Піон". ВIДЕО

Внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки "Чорного лісу" та суміжних підрозділів було знищено російську самохідну артилерійську установку "Піон".

Про це повідомили на сторінці бригади "Чорний ліс", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрозділ аеророзвідки бригади виявив та скоригував вогонь по російській САУ.

"Суміжні підрозділи, влучним пострілом перетворили САУ з потужною гарматою калібру 203 мм на брухт", — йдеться у повідомленні.

армія рф (18766) знищення (8270) САУ (242)
Там, де не можна облаяти Пороха і Гаранта, там і коментів немає, бо не цікаво диванному спецназу. Дроноводи, ви кращі!
15.06.2025 17:55 Відповісти
Добре є.
15.06.2025 18:17 Відповісти
 
 