Сили оборони знищили майже 20 тисяч одиниць автотехніки окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО
Лише з початку року Сили оборони України уразили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ. Сирський подякував захисникам і захисницям за професійну, точну й результативну бойову роботу.
"Це — тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога", - наголосив Головнокомандувач.
