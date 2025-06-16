УКР
5 009 5

Сили оборони знищили майже 20 тисяч одиниць автотехніки окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Лише з початку року Сили оборони України уразили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ. Сирський подякував захисникам і захисницям за професійну, точну й результативну бойову роботу.

"Це — тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога", - наголосив Головнокомандувач. 

армія рф (18773) знищення (8279) ЗСУ (7929) Сирський Олександр (747)
кому потрібна "туфта сирого " про якісь досягнення.і ні слова про те.а скільки ж української території за час його призначення було окуповано рашистом??Чи не по "зеленій оманській домовленості з куйлом"???
16.06.2025 17:25 Відповісти
Це суто військова техніка,чи всіляки колимаги які здатні пересуватись,ось у чому питання?
16.06.2025 17:33 Відповісти
Велосипедів і самокатів? Хоч би мовчав. Де удари по НПЗ?
16.06.2025 18:34 Відповісти
********.
16.06.2025 19:53 Відповісти
 
 