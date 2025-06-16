8 894 19
Наши защитники атаковали российскую РСЗО БМ-21 "Град", заряженную химическим оружием: произошла детонация. ВИДЕО
Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО БМ-21 "Град", которая готовилась к залпу на Донетчине.
В общении между собой россияне призывали друг друга прятаться и надевать противогазы, поскольку, согласно перехваченным разговорам оккупантов, установка была заряжена химическими боеприпасами, передает Цензор.НЕТ.
Але це не хімічно зброя.
Як наголошували у Генштабі ЗСУ, використанням хімічної зброї https://suspilne.media/853861-genstab-u-veresni-zafiksuvali-250-vipadkiv-zastosuvanna-himicnih-***********-proti-sil-oboroni/ РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.