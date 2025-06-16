Наши защитники атаковали российскую РСЗО БМ-21 "Град", заряженную химическим оружием: произошла детонация. ВИДЕО

Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО БМ-21 "Град", которая готовилась к залпу на Донетчине.

В общении между собой россияне призывали друг друга прятаться и надевать противогазы, поскольку, согласно перехваченным разговорам оккупантов, установка была заряжена химическими боеприпасами, передает Цензор.НЕТ.

