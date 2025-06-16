РУС
8 894 19

Наши защитники атаковали российскую РСЗО БМ-21 "Град", заряженную химическим оружием: произошла детонация. ВИДЕО

Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО БМ-21 "Град", которая готовилась к залпу на Донетчине.

В общении между собой россияне призывали друг друга прятаться и надевать противогазы, поскольку, согласно перехваченным разговорам оккупантов, установка была заряжена химическими боеприпасами, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20620) уничтожение (7961) РСЗО (217)
Топ комментарии
+12
чим більше дохне московітської болотної гнилі та падалі - тим ліпше
показать весь комментарий
16.06.2025 20:24 Ответить
+8
П@дараси.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:22 Ответить
+8
Торік France24 опублікувала https://suspilne.media/853861-genstab-u-veresni-zafiksuvali-250-vipadkiv-zastosuvanna-himicnih-***********-proti-sil-oboroni/ матеріал про хімічну зброю, яку РФ використовує у війні проти України. Йшлося про хлорпікрин - сльозогінний та задушливий газ, використання якого заборонено міжнародним правом. Під час Першої світової війни, у 1916 році, росіяни застосували цю речовину першими з учасників протистояння, уже за ними - Франція та Німеччина. Тоді хлорпікрин використовували, щоб змусити ворожих солдатів зняти протигази - пояснив у коментарі France24 Роб Чілкотт, керівник відділу токсикології Університету Гартфордшира. Після на солдатів спрямовували іприт, більш небезпечну хімічну зброю.

Як наголошували у Генштабі ЗСУ, використанням хімічної зброї https://suspilne.media/853861-genstab-u-veresni-zafiksuvali-250-vipadkiv-zastosuvanna-himicnih-***********-proti-sil-oboroni/ РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:30 Ответить
Красівоє. Мабуть с термобаричними БЧ.
Але це не хімічно зброя.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:22 Ответить
Сам придумав, сам спростував
показать весь комментарий
16.06.2025 20:30 Ответить
Що? Що?
показать весь комментарий
16.06.2025 20:34 Ответить
Шкода, що за такої температури більшість хімречовин розпадаються. Але екіпажу мало вистачити і без хімії.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:39 Ответить
Нема там ніякої хімії. Хімічну зброю (9Н56 - с советским V-газом, 9Н57 - с зарином, 9Н58 - с зоманом) ніхто не використовував. І не буде.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:01 Ответить
У березні заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер повідомляв, що від початку повномасштабної війни https://suspilne.media/963197-armia-rf-za-tri-roki-povnomasstabnoi-vijni-majze-7-tisac-raziv-zastosuvala-proti-zsu-himicni-**********/ армія РФ понад 6 900 разів застосувала ********** проти ЗСУ, які містять небезпечні хімічні речовини.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:29 Ответить
вони сльозогінні виориствують, а їх теж заборонено використовувати у військових діях.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:41 Ответить
Не понимаю? почему всу не применяет химическое оружие против россиян, если россияне его применяют против всу, в этой войне победит самый хитрый, самый подлый . чтобы победить чудовище надо быть более страшным чудовищем. смерть москалям
показать весь комментарий
16.06.2025 20:41 Ответить
Головне не перетворитися на чудовисько в процесі боротьби. Інакше вийде заміна чудовиська, а не перемога.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:51 Ответить
Предложи ещё выбросить оружие, поднять руки и сдаться москалям
показать весь комментарий
17.06.2025 09:03 Ответить
Тому що хімічна зброя це з військової точки зору повне лайно. Но якщо її використати, то жоден наш союзник жодної корисної зброї нам більше не поставить.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:04 Ответить
Конечно, просто так миллиарды долларов были потрачены на изучение химического оружия, говно, а не оружие. Союзники нам будут помогать, потому что, если не мы, следующие они и как-то никакому правительству не хочется наблюдать, как их граждан разрывает пятисот килограммовые тысячные бомбы вот политики западных страны помогают нам, а не потому что украинци ведут войну согласно международного права.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:08 Ответить
Нехай кацапня сама *******...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:47 Ответить
А підари хоч нюхнули?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:43 Ответить
паскуди кацапські.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:38 Ответить
Нарешті К-2!!!!! Влучайте й надалі!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:28 Ответить
 
 