Вивозив чоловіків за кордон через систему "Шлях": На Львівщині затримано організатора схеми, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Львівщині викрито злочинну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон шляхом внесення неправдивих даних до системи "Шлях".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Організатором виявився 37-річний мешканець області, який брав по 14 тисяч доларів США з "клієнта".
Як зазначається, зловмисника затримали оперативники Волинського прикордонного загону спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими поліції Львівщини під час отримання частини хабаря - 2000 доларів США.
Правоохоронці встановили, що фігурант вносив чоловіків до інформаційної системи Укртрансбезпеки "Шлях", яка дає підстави для виїзду за кордон під виглядом водіїв-волонтерів. За місцем проживання організатора провели обшук і вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до схеми.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 240 тисяч гривень.
- лінії оборони нема навіть ТІ ШО БУЛИ ДО НЬОГО - пофіг
- нема зброї - пофііг
А ОТ ЯКЩО ВИВОЗИВ ЛЮДЕЙ.....оце злочин!