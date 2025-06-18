УКР
1 515 6

Вивозив чоловіків за кордон через систему "Шлях": На Львівщині затримано організатора схеми, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрито злочинну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон шляхом внесення неправдивих даних до системи "Шлях". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

На Львівщині затримали організатора схеми з виїздом чоловіків через систему "Шлях"

Організатором виявився 37-річний мешканець області, який брав по 14 тисяч доларів США з "клієнта".

Як зазначається, зловмисника затримали оперативники Волинського прикордонного загону спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими поліції Львівщини під час отримання частини хабаря - 2000 доларів США.

Правоохоронці встановили, що фігурант вносив чоловіків до інформаційної системи Укртрансбезпеки "Шлях", яка дає підстави для виїзду за кордон під виглядом водіїв-волонтерів. За місцем проживання організатора провели обшук і вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до схеми.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 240 тисяч гривень.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) ухилянти (1176) Львівська область (2560)
- "свинарчуки" - профукане ППО - пофіг подумаєш тисячі вбитих
- лінії оборони нема навіть ТІ ШО БУЛИ ДО НЬОГО - пофіг
- нема зброї - пофііг

А ОТ ЯКЩО ВИВОЗИВ ЛЮДЕЙ.....оце злочин!
показати весь коментар
18.06.2025 14:31 Відповісти
вивозив повз офіційної каси - це злочин
показати весь коментар
18.06.2025 14:33 Відповісти
Так ловко, усіх «намобілізовував», аж ось тобі, нового генпрокурора призначили, чи як??
показати весь коментар
18.06.2025 14:48 Відповісти
О, зараз почнеться жалюгідне скиглення помилково народжених в чоловічому тілі.
показати весь коментар
18.06.2025 14:48 Відповісти
Ниття не почнеться, але ти ж і не наведеш хоч один закон, який саме забороняє виїзд. Прикинь, такого закону взагалі немає ...
показати весь коментар
18.06.2025 15:09 Відповісти
Чому не в арміі, на фронті. У нього нема рук, або ніг ?
показати весь коментар
18.06.2025 15:02 Відповісти
 
 