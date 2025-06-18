Вивозив чоловіків за кордон через систему "Шлях": На Львівщині затримано організатора схеми, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрито злочинну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон шляхом внесення неправдивих даних до системи "Шлях".

Організатором виявився 37-річний мешканець області, який брав по 14 тисяч доларів США з "клієнта".

Як зазначається, зловмисника затримали оперативники Волинського прикордонного загону спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими поліції Львівщини під час отримання частини хабаря - 2000 доларів США.

Правоохоронці встановили, що фігурант вносив чоловіків до інформаційної системи Укртрансбезпеки "Шлях", яка дає підстави для виїзду за кордон під виглядом водіїв-волонтерів. За місцем проживання організатора провели обшук і вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до схеми.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 240 тисяч гривень.

