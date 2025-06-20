РФ зменшила активність штурмів на Сумщині, але є спроби прориву малими групами, - ДПСУ

Російські війська дещо знизили інтенсивність штурмових дій на кордоні Сумської області, проте не полишають спроб просунутися вглиб території України, використовуючи малі піхотні групи.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з приблизно 550 кілометрів кордону в межах Сумської області лише на невеликій ділянці фіксується активність ворожих ДРГ. Противник використовує квадроцикли або мототехніку, але не бронетанкові сили, як це було раніше.

Він зазначив, що у смугах відповідальності підрозділів ДПСУ активність піхотних груп ворога знизилась. Щодня росіяни зазнають значних втрат - десятки вбитих або поранених. Це може свідчити про перегрупування або наміри зменшити інтенсивність дій.

"Несучи такі великі втрати, звісно, що ворог, можливо, зараз перегруповує там свої підрозділи, або ж, можливо, знизить інтенсивність дій", - додав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю не зафіксовано сформованих сил ворога, - ДПСУ