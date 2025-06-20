УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
484 8

На кордоні з Білоруссю не зафіксовано сформованих сил ворога, - ДПСУ

підготовка мобілізованих

На білоруському напрямку наразі не спостерігається формування наступальних угруповань російських чи білоруських військ.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Білорусь, як і раніше, утримує окремі підрозділи поблизу українського кордону, і ця ситуація не змінюється з 2022 року. Вона має радше демонстративний характер і підтримується відповідною риторикою білоруської влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі зараз немає, попри активну риторику Лукашенка, - Держприкордонслужба

Водночас Україна уважно стежить за ситуацією напередодні спільних навчань Росії та Білорусі, активна фаза яких запланована на вересень. За словами Демченка, в цей період ризики для України можуть зрости - залежно від того, які сили РФ буде перекинуто до Білорусі. Відстеженням цієї ситуації займаються підрозділи розвідки Міноборони та ДПСУ.

Також речник повідомив, що останнім часом на ділянці кордону в Чернігівській області не фіксувалося спроб проникнення диверсійно-розвідувальних груп ворога. Водночас російські війська зберігають сили для обстрілів прикордонних територій, зокрема Чернігівщини, хоча кількість атак там менша, ніж у Сумській або Харківській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість у країні

Автор: 

Білорусь (8083) Держприкордонслужба ДПСУ (6439) кордон (4928)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить маринуєм шашличкі
показати весь коментар
20.06.2025 10:32 Відповісти
Всі напряглися, бо буде як в 2022-му.
показати весь коментар
20.06.2025 10:38 Відповісти
Ми це вже чули - взимку 2022-го... А потім з протитанковими ручними гранатами, та РПГ-7, кацапів спиняли...
показати весь коментар
20.06.2025 10:40 Відповісти
Водночас Україна уважно стежить за ситуацією напередодні спільних навчань Росії та Білорусі, активна фаза яких запланована на вересень.
-------------

Спостерігачі такі ж уважні та пильні як у 2022 році?
показати весь коментар
20.06.2025 10:57 Відповісти
Добре замаскувались
показати весь коментар
20.06.2025 11:07 Відповісти
Ми їх не бачимо! Не заважайте нам будувати танкові дороги від кордону до Києва?
показати весь коментар
20.06.2025 11:21 Відповісти
Як тіки чую слова - На кордоні не зафіксовано - одразу хочеться отого фіксатора в'їб....и лопатою по макітрі - з 21 не фіксують ніяких угрупованнь - чому тіки війна йде - не зрозуміло.
показати весь коментар
20.06.2025 11:50 Відповісти
На границе с Беларусью не зафиксировано сформированных сил врага, - ГПСУ Источник: https://censor.net/ru/n3558939
=================
Розвідка Державної прикордонної служби України (ДПСУ) займається збором, аналізом та використанням інформації для забезпечення безпеки кордонів та виконання завдань, покладених на прикордонне відомство. Керівництво розвідувальним органом здійснює Президент України, а безпосереднє керівництво - начальник, який призначається Президентом.
Маріупольці президентських шашлики вже поїли. Більше 117 000 загнувших. Чекаємо вторгнення з боку белорусі. Фортифікації там не будували 100% гарантії, бо гроші вкрали 300%
показати весь коментар
20.06.2025 11:52 Відповісти
 
 