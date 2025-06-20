На кордоні з Білоруссю не зафіксовано сформованих сил ворога, - ДПСУ
На білоруському напрямку наразі не спостерігається формування наступальних угруповань російських чи білоруських військ.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в телеефірі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Білорусь, як і раніше, утримує окремі підрозділи поблизу українського кордону, і ця ситуація не змінюється з 2022 року. Вона має радше демонстративний характер і підтримується відповідною риторикою білоруської влади.
Водночас Україна уважно стежить за ситуацією напередодні спільних навчань Росії та Білорусі, активна фаза яких запланована на вересень. За словами Демченка, в цей період ризики для України можуть зрости - залежно від того, які сили РФ буде перекинуто до Білорусі. Відстеженням цієї ситуації займаються підрозділи розвідки Міноборони та ДПСУ.
Також речник повідомив, що останнім часом на ділянці кордону в Чернігівській області не фіксувалося спроб проникнення диверсійно-розвідувальних груп ворога. Водночас російські війська зберігають сили для обстрілів прикордонних територій, зокрема Чернігівщини, хоча кількість атак там менша, ніж у Сумській або Харківській областях.
Спостерігачі такі ж уважні та пильні як у 2022 році?
Розвідка Державної прикордонної служби України (ДПСУ) займається збором, аналізом та використанням інформації для забезпечення безпеки кордонів та виконання завдань, покладених на прикордонне відомство. Керівництво розвідувальним органом здійснює Президент України, а безпосереднє керівництво - начальник, який призначається Президентом.
Маріупольці президентських шашлики вже поїли. Більше 117 000 загнувших. Чекаємо вторгнення з боку белорусі. Фортифікації там не будували 100% гарантії, бо гроші вкрали 300%