На кордоні з Білоруссю не зафіксовано сформованих сил ворога, - ДПСУ

На білоруському напрямку наразі не спостерігається формування наступальних угруповань російських чи білоруських військ.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Білорусь, як і раніше, утримує окремі підрозділи поблизу українського кордону, і ця ситуація не змінюється з 2022 року. Вона має радше демонстративний характер і підтримується відповідною риторикою білоруської влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі зараз немає, попри активну риторику Лукашенка, - Держприкордонслужба

Водночас Україна уважно стежить за ситуацією напередодні спільних навчань Росії та Білорусі, активна фаза яких запланована на вересень. За словами Демченка, в цей період ризики для України можуть зрости - залежно від того, які сили РФ буде перекинуто до Білорусі. Відстеженням цієї ситуації займаються підрозділи розвідки Міноборони та ДПСУ.

Також речник повідомив, що останнім часом на ділянці кордону в Чернігівській області не фіксувалося спроб проникнення диверсійно-розвідувальних груп ворога. Водночас російські війська зберігають сили для обстрілів прикордонних територій, зокрема Чернігівщини, хоча кількість атак там менша, ніж у Сумській або Харківській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість у країні